Пицца, шашлык, медовик, которые смогут приготовить все. Топ-5 самых популярных рецептов с YouTube

Источник материала: Tut.by

YouTube послан нам в утешение не только для просмотра хороших фильмов и смешных видео с котиками, но и для пользы. Например, там можно найти массу рецептов простых и вкусных блюд, которые легко повторить на своей кухне. LADY собрала для вас пятерку самых популярных видеорецептов, которые опробовали уже миллионы людей. Пробуйте — и не прогадаете!

Пицца на сковороде за 5 минут

Ингредиенты: Для теста: Сметана — 4 ст.л.;

Майонез — 4 ст.л.;

Яйца — 2 шт.;

Мука — 9 ст.л. Для начинки: Помидор — 1 шт.;

Сосиски — 2 шт.;

Соленый огурец — 1 шт.;

Сыр — 80 г.;

Зелень — по вкусу;

Томатная паста или кетчуп — 1−2 ст.л.

Как готовить?

Разбить 2 яйца, добавить сметану, майонез и муку. Замесить тесто. Нарезать помидоры, сосиски и огурцы кружочками. Сыр натереть. На сковороду с растительным маслом влить тесто и разровнять. На поверхность теста намазать кетчуп или томатную пасту. Выложить все ингредиенты. Накрыть крышкой и готовить на небольшом огне 5 минут. За несколько минут до готовности посыпать пиццу зеленью.

Сверхсочные шашлыки

Ингредиенты: Масло сливочное — 150−180 г;

Укроп — по вкусу;

Чеснок — 3−4 зубчика;

Карбонат бескостный — 1 кг;

Бекон — 150−200 г;

Соль, перец — по вкусу.

Как готовить?

Размять масло сливочное, добавить измельченный укроп и чеснок, выдавленный через чеснокодавку. Все перемешать до однородности. Мелко нарезать бекон. Карбонат нарезать на стейки одинаковой толщины. Отбить стейки молотком. Стейк должен уменьшиться в ширину примерно в 2 раза. Намазать стейки толстым слоем чесночного масла, выложить сверху бекон и скрутить стейки в рулетики. На 20−30 минут отправить рулетики в морозильник, после чего нарезать их на небольшие кусочки (примерно размером с шашлык) и нанизать их на шампуры по «шву» рулетика. Жарить рулетики на мангале около 10−15 минут. Готовые рулетики посолить и поперчить.

Домашние блины. Бабушкин рецепт

Ингредиенты: Молоко — ½ л; Яйцо — 2 шт.; Соль — ½ ч. л; Сахар — 1 ст.л.; Ванильный сахар — 1 пакетик; Мука — 200 г; Растительное масло — 2 ст.л.

Как готовить?

В миске разбить 2 яйца, добавить соль, сахар. Перемешать венчиком. Добавить часть молока (около 200 мл), перемешать. Добавить муку, просеивая ее. Перемешать до однородности, чтоб не было комков. Добавить оставшееся молоко и снова перемешать до однородности. Добавить растительное масло. И опять перемешать до однородности. Дать тесту отдохнуть 10−15 минут, разогревая в это время сковороду. Выпечь блинчики на раскаленной сковороде.

Беляши с мясом

Ингредиенты: Для теста: Мука — 1 кг;

Вода — 250 мл;

Молоко — 250 мл;

Желтки — 2 шт.;

Сухие дрожжи — 10 г;

Соль — 2 ч.л.;

Сахар — 2 ст.л.;

Масло сливочное — 60 г;

Масло подсолнечное — 50 г. Для фарша: Фарш — 300 г;

Лук — 300 г;

Соль, перец — по вкусу;

Молоко — 40 мл.

Как готовить?

Влить воду и молоко в миску. Добавить соль, сахар. Отдельно развести сухие дрожжи молоком, добавить в них сахар. Отставить минут на 5. В молоко с водой просеять часть муки. Перемешать. Добавить желтки и растопленное сливочное масло и перемешать. Добавить дрожжи, перемешать. Частями просеять муку, перемешивая. Вводить необходимо по стакану муки, пока не израсходуете все количество. Стол присыпать мукой, выложить тесто и присыпать его мукой тоже. Вымешать тесто. Вмешать муку необходимо всю, но больше 1 кг добавлять нельзя: тесто будет жестким. Смазать руки подсолнечным маслом и обмазать тесто маслом. Необходимо израсходовать все масло (50 мл). Убрать тесто под полотенце и дать ему постоять. Оно должно увеличиться в 2 раза. Измельчить лук, посолить. Добавить лук к фаршу, перемешать и поперчить. Добавить молоко так, чтоб мясо полностью его впитало. Молоко видно быть не должно. Тесто разделить на шарики по 50−60 г. Расплюснуть шарики руками так, чтоб края были тоньше, чем середина. Выложить мясо в центр теста и примять, чтоб не было горки. В разогретом масле жарить беляши по 4 минуты с каждой стороны, сразу опуская швом вниз. Выложить беляши на вафельное полотенце или салфетку, чтоб убрать лишний жир.

Медовик

Ингредиенты: Для теста: Мука — 300−500 г;

Сахар — 200 г;

Сливочное масло — 100 г;

Мед — 2 ст.л.;

Яйца — 2 шт;

Сода — 1 ч.л. (без горки). Для крема: Сливочное масло — 300 г;

Сгущенное молоко (вареное) — 1 банка;

Грецкие орехи — 100 г;

Миндальные лепестки или шоколад — для украшения.

Как готовить?

На водяной бане в миске смешать масло, сахар и мед. Мешать 4−5 минут. Добавить соду и тщательно перемешать Убрать миску с водяной бани и добавить яйца по одному. После введения каждого тщательно перемешивать, чтоб белок не свернулся. Порционно добавить муку. Тщательно перемешать и замесить тесто. Сделать из теста жгут и разделить его на 9 равных частей. Каждую часть скатываем в шарик и раскатываем до нужного размера. В предварительно разогретой до 200 градусов духовке выпекаем коржи 3−5 минут. Повторяем со всеми коржами. Для крема взбить в миске масло до пышности. Добавить сгущенку и перемешать до однородности. Измельчить грецкие орехи и крошку от обрезков коржей. Собрать торт, чередуя коржи и крем. После каждого нового коржа можно немного придавить торт, чтоб он лучше пропитался. Собрав все коржи, обмазать бока и верх торта кремом, обсыпать бока крошкой от коржей и грецкими орехами. Сверху, по желанию, можно украсить миндальными лепестками или шоколадом.

Приятного аппетита!