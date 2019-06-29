Пицца, шашлык, медовик, которые смогут приготовить все. Топ-5 самых популярных рецептов с YouTube

YouTube послан нам в утешение не только для просмотра хороших фильмов и смешных видео с котиками, но и для пользы. Например, там можно найти массу рецептов простых и вкусных блюд, которые легко повторить на своей кухне. LADY собрала для вас пятерку самых популярных видеорецептов, которые опробовали уже миллионы людей. Пробуйте — и не прогадаете!
Пицца на сковороде за 5 минут
Ингредиенты:
Для теста:
Сметана — 4 ст.л.;
Майонез — 4 ст.л.;
Яйца — 2 шт.;
Мука — 9 ст.л.
Для начинки:
Помидор — 1 шт.;
Сосиски — 2 шт.;
Соленый огурец — 1 шт.;
Сыр — 80 г.;
Зелень — по вкусу;
Томатная паста или кетчуп — 1−2 ст.л.
Как готовить?
Разбить 2 яйца, добавить сметану, майонез и муку. Замесить тесто.
Нарезать помидоры, сосиски и огурцы кружочками. Сыр натереть.
На сковороду с растительным маслом влить тесто и разровнять. На поверхность теста намазать кетчуп или томатную пасту.
Выложить все ингредиенты.
Накрыть крышкой и готовить на небольшом огне 5 минут.
За несколько минут до готовности посыпать пиццу зеленью.
Сверхсочные шашлыки
Ингредиенты:
Масло сливочное — 150−180 г;
Укроп — по вкусу;
Чеснок — 3−4 зубчика;
Карбонат бескостный — 1 кг;
Бекон — 150−200 г;
Соль, перец — по вкусу.
Как готовить?
Размять масло сливочное, добавить измельченный укроп и чеснок, выдавленный через чеснокодавку. Все перемешать до однородности.
Мелко нарезать бекон.
Карбонат нарезать на стейки одинаковой толщины. Отбить стейки молотком. Стейк должен уменьшиться в ширину примерно в 2 раза.
Намазать стейки толстым слоем чесночного масла, выложить сверху бекон и скрутить стейки в рулетики.
На 20−30 минут отправить рулетики в морозильник, после чего нарезать их на небольшие кусочки (примерно размером с шашлык) и нанизать их на шампуры по «шву» рулетика.
Жарить рулетики на мангале около 10−15 минут.
Готовые рулетики посолить и поперчить.
Домашние блины. Бабушкин рецепт
Ингредиенты:
Молоко — ½ л;
Яйцо — 2 шт.;
Соль — ½ ч. л;
Сахар — 1 ст.л.;
Ванильный сахар — 1 пакетик;
Мука — 200 г;
Растительное масло — 2 ст.л.
Как готовить?
В миске разбить 2 яйца, добавить соль, сахар. Перемешать венчиком.
Добавить часть молока (около 200 мл), перемешать. Добавить муку, просеивая ее. Перемешать до однородности, чтоб не было комков.
Добавить оставшееся молоко и снова перемешать до однородности.
Добавить растительное масло. И опять перемешать до однородности.
Дать тесту отдохнуть 10−15 минут, разогревая в это время сковороду.
Выпечь блинчики на раскаленной сковороде.
Беляши с мясом
Ингредиенты:
Для теста:
Мука — 1 кг;
Вода — 250 мл;
Молоко — 250 мл;
Желтки — 2 шт.;
Сухие дрожжи — 10 г;
Соль — 2 ч.л.;
Сахар — 2 ст.л.;
Масло сливочное — 60 г;
Масло подсолнечное — 50 г.
Для фарша:
Фарш — 300 г;
Лук — 300 г;
Соль, перец — по вкусу;
Молоко — 40 мл.
Как готовить?
Влить воду и молоко в миску. Добавить соль, сахар.
Отдельно развести сухие дрожжи молоком, добавить в них сахар. Отставить минут на 5.
В молоко с водой просеять часть муки. Перемешать. Добавить желтки и растопленное сливочное масло и перемешать.
Добавить дрожжи, перемешать.
Частями просеять муку, перемешивая. Вводить необходимо по стакану муки, пока не израсходуете все количество.
Стол присыпать мукой, выложить тесто и присыпать его мукой тоже. Вымешать тесто. Вмешать муку необходимо всю, но больше 1 кг добавлять нельзя: тесто будет жестким.
Смазать руки подсолнечным маслом и обмазать тесто маслом. Необходимо израсходовать все масло (50 мл).
Убрать тесто под полотенце и дать ему постоять. Оно должно увеличиться в 2 раза.
Измельчить лук, посолить.
Добавить лук к фаршу, перемешать и поперчить.
Добавить молоко так, чтоб мясо полностью его впитало. Молоко видно быть не должно.
Тесто разделить на шарики по 50−60 г. Расплюснуть шарики руками так, чтоб края были тоньше, чем середина.
Выложить мясо в центр теста и примять, чтоб не было горки.
В разогретом масле жарить беляши по 4 минуты с каждой стороны, сразу опуская швом вниз.
Выложить беляши на вафельное полотенце или салфетку, чтоб убрать лишний жир.
Медовик
Ингредиенты:
Для теста:
Мука — 300−500 г;
Сахар — 200 г;
Сливочное масло — 100 г;
Мед — 2 ст.л.;
Яйца — 2 шт;
Сода — 1 ч.л. (без горки).
Для крема:
Сливочное масло — 300 г;
Сгущенное молоко (вареное) — 1 банка;
Грецкие орехи — 100 г;
Миндальные лепестки или шоколад — для украшения.
Как готовить?
На водяной бане в миске смешать масло, сахар и мед. Мешать 4−5 минут.
Добавить соду и тщательно перемешать
Убрать миску с водяной бани и добавить яйца по одному. После введения каждого тщательно перемешивать, чтоб белок не свернулся.
Порционно добавить муку. Тщательно перемешать и замесить тесто.
Сделать из теста жгут и разделить его на 9 равных частей.
Каждую часть скатываем в шарик и раскатываем до нужного размера.
В предварительно разогретой до 200 градусов духовке выпекаем коржи 3−5 минут.
Повторяем со всеми коржами.
Для крема взбить в миске масло до пышности.
Добавить сгущенку и перемешать до однородности.
Измельчить грецкие орехи и крошку от обрезков коржей.
Собрать торт, чередуя коржи и крем. После каждого нового коржа можно немного придавить торт, чтоб он лучше пропитался.
Собрав все коржи, обмазать бока и верх торта кремом, обсыпать бока крошкой от коржей и грецкими орехами. Сверху, по желанию, можно украсить миндальными лепестками или шоколадом.