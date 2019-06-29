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Пицца, шашлык, медовик, которые смогут приготовить все. Топ-5 самых популярных рецептов с YouTube

30.06.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

YouTube послан нам в утешение не только для просмотра хороших фильмов и смешных видео с котиками, но и для пользы. Например, там можно найти массу рецептов простых и вкусных блюд, которые легко повторить на своей кухне. LADY собрала для вас пятерку самых популярных видеорецептов, которые опробовали уже миллионы людей. Пробуйте — и не прогадаете!

Пицца на сковороде за 5 минут

Ингредиенты:

Для теста:

  • Сметана — 4 ст.л.;
  • Майонез — 4 ст.л.;
  • Яйца — 2 шт.;
  • Мука — 9 ст.л.

Для начинки:

  • Помидор — 1 шт.;
  • Сосиски — 2 шт.;
  • Соленый огурец — 1 шт.;
  • Сыр — 80 г.;
  • Зелень — по вкусу;
  • Томатная паста или кетчуп — 1−2 ст.л.

Как готовить?

  1. Разбить 2 яйца, добавить сметану, майонез и муку. Замесить тесто.
  2. Нарезать помидоры, сосиски и огурцы кружочками. Сыр натереть.
  3. На сковороду с растительным маслом влить тесто и разровнять. На поверхность теста намазать кетчуп или томатную пасту.
  4. Выложить все ингредиенты.
  5. Накрыть крышкой и готовить на небольшом огне 5 минут.
  6. За несколько минут до готовности посыпать пиццу зеленью.

Сверхсочные шашлыки

Ингредиенты:

  • Масло сливочное — 150−180 г;
  • Укроп — по вкусу;
  • Чеснок — 3−4 зубчика;
  • Карбонат бескостный — 1 кг;
  • Бекон — 150−200 г;
  • Соль, перец — по вкусу.

Как готовить?

  1. Размять масло сливочное, добавить измельченный укроп и чеснок, выдавленный через чеснокодавку. Все перемешать до однородности.
  2. Мелко нарезать бекон.
  3. Карбонат нарезать на стейки одинаковой толщины. Отбить стейки молотком. Стейк должен уменьшиться в ширину примерно в 2 раза.
  4. Намазать стейки толстым слоем чесночного масла, выложить сверху бекон и скрутить стейки в рулетики.
  5. На 20−30 минут отправить рулетики в морозильник, после чего нарезать их на небольшие кусочки (примерно размером с шашлык) и нанизать их на шампуры по «шву» рулетика.
  6. Жарить рулетики на мангале около 10−15 минут.
  7. Готовые рулетики посолить и поперчить.

Домашние блины. Бабушкин рецепт

Ингредиенты:

Молоко — ½ л;

Яйцо — 2 шт.;

Соль — ½ ч. л;

Сахар — 1 ст.л.;

Ванильный сахар — 1 пакетик;

Мука — 200 г;

Растительное масло — 2 ст.л.

Как готовить?

  1. В миске разбить 2 яйца, добавить соль, сахар. Перемешать венчиком.
  2. Добавить часть молока (около 200 мл), перемешать. Добавить муку, просеивая ее. Перемешать до однородности, чтоб не было комков.
  3. Добавить оставшееся молоко и снова перемешать до однородности.
  4. Добавить растительное масло. И опять перемешать до однородности.
  5. Дать тесту отдохнуть 10−15 минут, разогревая в это время сковороду.
  6. Выпечь блинчики на раскаленной сковороде.

Беляши с мясом

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука — 1 кг;
  • Вода — 250 мл;
  • Молоко — 250 мл;
  • Желтки — 2 шт.;
  • Сухие дрожжи — 10 г;
  • Соль — 2 ч.л.;
  • Сахар — 2 ст.л.;
  • Масло сливочное — 60 г;
  • Масло подсолнечное — 50 г.

Для фарша:

  • Фарш — 300 г;
  • Лук — 300 г;
  • Соль, перец — по вкусу;
  • Молоко — 40 мл.

Как готовить?

  1. Влить воду и молоко в миску. Добавить соль, сахар.
  2. Отдельно развести сухие дрожжи молоком, добавить в них сахар. Отставить минут на 5.
  3. В молоко с водой просеять часть муки. Перемешать. Добавить желтки и растопленное сливочное масло и перемешать.
  4. Добавить дрожжи, перемешать.
  5. Частями просеять муку, перемешивая. Вводить необходимо по стакану муки, пока не израсходуете все количество.
  6. Стол присыпать мукой, выложить тесто и присыпать его мукой тоже. Вымешать тесто. Вмешать муку необходимо всю, но больше 1 кг добавлять нельзя: тесто будет жестким.
  7. Смазать руки подсолнечным маслом и обмазать тесто маслом. Необходимо израсходовать все масло (50 мл).
  8. Убрать тесто под полотенце и дать ему постоять. Оно должно увеличиться в 2 раза.
  9. Измельчить лук, посолить.
  10. Добавить лук к фаршу, перемешать и поперчить.
  11. Добавить молоко так, чтоб мясо полностью его впитало. Молоко видно быть не должно.
  12. Тесто разделить на шарики по 50−60 г. Расплюснуть шарики руками так, чтоб края были тоньше, чем середина.
  13. Выложить мясо в центр теста и примять, чтоб не было горки.
  14. В разогретом масле жарить беляши по 4 минуты с каждой стороны, сразу опуская швом вниз.
  15. Выложить беляши на вафельное полотенце или салфетку, чтоб убрать лишний жир.

Медовик

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука — 300−500 г;
  • Сахар — 200 г;
  • Сливочное масло — 100 г;
  • Мед — 2 ст.л.;
  • Яйца — 2 шт;
  • Сода — 1 ч.л. (без горки).

Для крема:

  • Сливочное масло — 300 г;
  • Сгущенное молоко (вареное) — 1 банка;
  • Грецкие орехи — 100 г;
  • Миндальные лепестки или шоколад — для украшения.

Как готовить?

  1. На водяной бане в миске смешать масло, сахар и мед. Мешать 4−5 минут.
  2. Добавить соду и тщательно перемешать
  3. Убрать миску с водяной бани и добавить яйца по одному. После введения каждого тщательно перемешивать, чтоб белок не свернулся.
  4. Порционно добавить муку. Тщательно перемешать и замесить тесто.
  5. Сделать из теста жгут и разделить его на 9 равных частей.
  6. Каждую часть скатываем в шарик и раскатываем до нужного размера.
  7. В предварительно разогретой до 200 градусов духовке выпекаем коржи 3−5 минут.
  8. Повторяем со всеми коржами.
  9. Для крема взбить в миске масло до пышности.
  10. Добавить сгущенку и перемешать до однородности.
  11. Измельчить грецкие орехи и крошку от обрезков коржей.
  12. Собрать торт, чередуя коржи и крем. После каждого нового коржа можно немного придавить торт, чтоб он лучше пропитался.
  13. Собрав все коржи, обмазать бока и верх торта кремом, обсыпать бока крошкой от коржей и грецкими орехами. Сверху, по желанию, можно украсить миндальными лепестками или шоколадом.

Приятного аппетита!

 
 
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LADY собрала для вас пятерку самых популярных видеорецептов, которые опробовали уже миллионы людей. Пробуйте - и не прогадаете!
 
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