Что лучше - реальный инструмент или мобильное приложение: эксперимент

Источник материала: Tut.by

Современный смартфон способен заменить почти все инструменты — если, конечно, хватит зарядки. Но удобно ли пользоваться приложением вместо реальной рулетки или компаса? Чтобы узнать это, протестировали виртуальные и реальные инструменты.

Компас





Мы сравнили реальный советский компас «Азимут» и Compass Galaxy — одно из немногих приложений, что не заваливает вас рекламой и не требует доступа ко всему телефону.

Чтобы откалибровать обычный компас, следует вращать шкалу делений, пока стрелка не будет указывать на географический север. Чтобы откалибровать компас на смартфоне, нужно всего лишь повернуть устройство несколько раз вокруг своей оси и описать «восьмерку»: так телефон определяет угол поворота. Компас работает на основе GPS-навигатора, от которого сигнал поступает на датчик в телефоне.

Определить азимут на советском компасе довольно неудобно для современного человека: следует совместить стрелку с делением С или N («Север» или North) и мысленно проложить направление к определенному объекту. Угол между направлением на север и направлением на предмет и является азимутом. На смартфоне же градусы выводятся прямо на экран.

После калибровки стрелки и обычного, и электронного компаса стали показывать в одном направлении, так что пользователь не должен заблудиться.

Конечно, виртуальное устройство проще в использовании. Но в лесу без пауэрбанка все же лучше полагаться на старый добрый компас, не требующий подзарядки.

Рулетка





Здесь мы взяли обычную строительную рулетку на три метра и приложение CamToPlan, которое измеряет параметры в 2D и 3D.

Для чистоты эксперимента мы поставили метки на полу. Вначале измерили рулеткой — вышло 1,47 метра. Затем запустили приложение.

Первым делом оно предупредило, что бесплатный период закончится через 7 дней — приложение стоит 9,31 доллара в Google Play. Затем сообщило, что за бесплатно мы можем выбрать только горизонтальный режим — вертикальный и «экспертный» недоступны. Плюс практически после каждого шага нам показывали рекламу.

Но пользоваться приложением действительно удобно. Сначала нужно поводить телефоном, чтобы он «увидел» пол, затем поставить флажки на метки и нажать «Ок». В итоге смартфон сообщил, что расстояние равно 1,46 метра. То есть разбежка в 1 сантиметр.

Из плюсов приложения можно отметить, что оно точно не порежет пальцы, если отпустить конец мерной ленты. И, конечно, выигрывает на дальних расстояниях: вы просто идете от одной точки к другой со смартфоном в руках, а не растягиваете ленту. Но обилие рекламы слегка раздражает.

Строительный уровень





Строительный уровень, или ватерпас — довольно простая вещь. Вы прикладываете его к поверхности и смотрите на положение пузырька воздуха между двух рисок. Если он посередине, значит, поверхность ровная. Если нет, то под углом.

В нашем «реальном» уровне три «глазка»: вертикальный (90 градусов), горизонтальный (180 градусов) и колба, которая измеряет 45 градусов от горизонтальной плоскости. В приложении «Пузырьковый уровень» — также три шкалы. Оно имитирует настоящий инструмент, но гораздо удобнее в использовании: на экран выводятся градусы по осям x и y.

Для калибровки телефон нужно положить на ровную поверхность и нажать «Установить». После этого его данные практически не отличаются от показателей реального инструмента.

Однако, как замечают в отзывах, приложение неидеально. «Что должно произойти, если телефон повернуть на 90 градусов? Оси х и у должны поменяться местами и, соответственно, отображать значения. Но этого не происходит», — пишет один из пользователей. Так что строить по виртуальному инструменту дом, конечно, не стоит, но чтобы ровно поставить стиральную машину, сгодится.

Увеличительное стекло





Здесь мы сравнили канцелярскую лупу и приложение «Увеличительное стекло». И то и другое — с десятикратным увеличением. Однако при сильном увеличении при помощи канцелярской лупы объекты начинают немного расплываться. Виртуальный инструмент избавлен от этого недостатка, а также подсвечивает объект фонариком и сохраняет фото в галерею.

Но не совсем понятно, зачем нужно целое приложение, если то же самое можно сделать при помощи камеры смартфона. Из дополнительных «фишек» — только возможность накладывать фильтры на снимок. Поэтому — не рекомендуем.