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Банки предупредили своих клиентов о появлении нового вида мошенничества с банковскими карточками

30.06.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Банки предупредили своих клиентов о появлении нового вида мошенничества с банковскими карточками
В Беларуси появился новый способ выманивания денег. Зафиксированы случаи хищения денег с банковских платежных карточек после размещения их держателями объявлений в интернете о продаже имущества. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в пресс-центре «Белагропромбанка».

Как правило, мошенники звонят продавцу по объявлению и предлагают внести предоплату на карточку продавца за товар. Для перечисления денег «покупатель» просит предоставить ему номер карточки, SMS-коды, а также личную информацию о продавце (например, паспортные данные, девичью фамилию матери) и прочее.

— Мошенник уверяет, что данная информация необходима именно для перевода денежных средств на карточку, однако в дальнейшем полученные обманным путем сведения используются злоумышленниками для хищения денег с данной карточки, — отметили в «Белагропромбанке».

В связи с этим ОАО «Белагропромбанк» напоминает, что для перевода денежных средств на Вашу карточку отправителю достаточно знать только ее полный номер (иногда дополнительно указывается срок действия карточки), никакая иная информация о получателе платежа и его карточке для проведения такой операции не требуется.

Не предавайте третьим лицам ни под каким предлогом сведения о SMS-кодах, паспортные данные, логины и пароли к интернет-банкингу и мобильным приложениям!

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