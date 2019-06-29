Банки предупредили своих клиентов о появлении нового вида мошенничества с банковскими карточками

Как правило, мошенники звонят продавцу по объявлению и предлагают внести предоплату на карточку продавца за товар. Для перечисления денег «покупатель» просит предоставить ему номер карточки, SMS-коды, а также личную информацию о продавце (например, паспортные данные, девичью фамилию матери) и прочее.

— Мошенник уверяет, что данная информация необходима именно для перевода денежных средств на карточку, однако в дальнейшем полученные обманным путем сведения используются злоумышленниками для хищения денег с данной карточки, — отметили в «Белагропромбанке».

В связи с этим ОАО «Белагропромбанк» напоминает, что для перевода денежных средств на Вашу карточку отправителю достаточно знать только ее полный номер (иногда дополнительно указывается срок действия карточки), никакая иная информация о получателе платежа и его карточке для проведения такой операции не требуется.

Не предавайте третьим лицам ни под каким предлогом сведения о SMS-кодах, паспортные данные, логины и пароли к интернет-банкингу и мобильным приложениям!