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Порядок выплаты пенсии лицам, находящимся в больницах сестринского ухода
30.06.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
О порядке выплаты пенсии лицам, находящимся в больницах сестринского ухода, корреспонденту pinsknews.by заместитель начальника отдела пенсий и пособий управления социального обслуживания и пенсионного обеспечения населения комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома Валентина Цуканова.
Особый порядок выплаты пенсий лицам, находящимся в больницах сестринского ухода, Законом не предусмотрен. В случае нахождения пенсионеров в указанных больницах их пенсия выплачивается без ограничений в полном объеме.
В случае невозможности получения причитающейся пенсионеру пенсии в связи с его нахождением в больнице сестринского ухода, она может выплачиваться по
Оплата за содержание пенсионера в данном учреждении осуществляется самим пенсионером либо доверенным лицом.
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