Порядок выплаты пенсии лицам, находящимся в больницах сестринского ухода

Источник материала: Полесская правда

О порядке выплаты пенсии лицам, находящимся в больницах сестринского ухода, корреспонденту pinsknews.by заместитель начальника отдела пенсий и пособий управления социального обслуживания и пенсионного обеспечения населения комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома Валентина Цуканова.



Статьей 83 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. № 1596-ХII «О пенсионном обеспечении» (далее – Закон) установлен общий порядок выплаты пенсий – по месту фактического жительства пенсионера, обеспечиваемый через организации почтовой связи или банки (по выбору пенсионера).

Особый порядок выплаты пенсий лицам, находящимся в больницах сестринского ухода, Законом не предусмотрен. В случае нахождения пенсионеров в указанных больницах их пенсия выплачивается без ограничений в полном объеме.

В случае невозможности получения причитающейся пенсионеру пенсии в связи с его нахождением в больнице сестринского ухода, она может выплачиваться по доверенности (статья 87 Закона, статья 186 Гражданского кодекса Республики Беларусь).

Оплата за содержание пенсионера в данном учреждении осуществляется самим пенсионером либо доверенным лицом.