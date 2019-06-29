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С волнующими проблемами и вопросами к помощнику Президента Анатолию Маркевичу обратились 15 человек

30.06.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Помощник Президента – инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич провел «прямую телефонную линию» в Пинском горисполкоме.  Общение с жителями региона длилось более двух часов.

С волнующими проблемами и вопросами к помощнику Президента Анатолию Маркевичу обратились 15 человек
С волнующими проблемами и вопросами к помощнику Президента обратились 15 человек. К слову, это были не только жители Пинска, но и Пинского, Ивацевичского, Ляховичского и Березовского районов. Поступившие обращения граждан касались разных сфер – жилищно-коммунального хозяйства, обустройства дворовых территорий, строительства жилья, аренды земельных участков и других.

Некоторые вопросы  решили сразу во время приема. Но большинство из обращений требуют детального изучения. К примеру, Анатолий Маркевич пообещал разобраться с ситуацией многодетной семьи из Сошно, дом для которой строила частная фирма. Подрядчик не завершил работы до конца и не исправил многочисленные недоработки. Жителей многоэтажных домов в Галево волнует проблема с водоснабжением. Этот вопрос также был взят на контроль помощника Президента.

– Сегодня два часа телефон не умолкал. Жители региона обращались с насущными проблемами, которые их тревожат, интересуют. Вопросы были очень живые. Любое обращение нужно тщательно изучить и, возможно, по-новому на него посмотреть. Многие граждане хотят решения их проблемы любыми путями. Это тоже неправильный подход. Мы всегда должны следовать законодательству. Здесь мелочей не бывает. В ближайшее время в Пинске проведем и прием граждан, так как регион большой по численности и по территории, – отметил Анатолий Маркевич.

Наталья МИЛЕВСКАЯ.
Фото автора.

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