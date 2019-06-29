Молодежь — важнейший ресурс развития

Источник материала: Кировец

Современная молодежь полна энергии, целеустремленности, конструктивных идей и смелых решений. Она – важнейший ресурс развития, от которого во многом зависит будущее района. Накануне Дня молодежи первый секретарь районного комитета ОО «БРСМ» Олег Бойко рассказал, как себя реализует молодежь Кировщины, какими добрыми поступками и делами приносит пользу обществу:





— Наши юноши и девушки помнят и уважают историческое прошлое своей страны, соблюдая важные моральные принципы — уважать старших, помогать тому, кто в этом нуждается. Мы чтим ратный и трудовой подвиг наших предков и стараемся сделать их жизнь легче и комфортнее. Молодые люди в составе волонтерских отрядов «Доброе Сердце» ОО «БРСМ» в рамках проектов «Ветеран живет рядом», «#ЗаДело!» осуществляют помощь ветеранам Великой Отечественной войны, пожилым одиноким людям, которым не под силу вскопать огород, принести воды или навести порядок в доме.

Активисты организации стали участниками республиканского проекта ОО «БРСМ» «Беларусь помнит» — ребята приносили в районный комитет фотографии и сведения о своих погибших в годы войны родственниках, после чего материалы были систематизированы и отправлены для создания республиканского альбома «Беларусь помнит. Родные лица Победы».

Формированию взглядов современного юного поколения способствует молодежная политика Республики Беларусь. Ее направления, комплексная реализация мероприятий — это сфера деятельности не только государственных органов. Главный вдохновитель, организатор и исполнитель всех идей и начинаний — сама молодежь.

Молодые кировчане принимают активное участие в культурных и спортивных проектах общественного объединения. Сборная команда актива РК ОО «БРСМ» и актива ветеранской организации района соревновалась в областной смешанной спартакиаде среди молодежи, ветеранов труда, физической культуры и спорта, посвященной 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Команда кировчан стала победителем спартакиады.

Активно участвуя в жизни страны, откликаясь на все события, выступая инициаторами полезных начинаний, молодежь определяет свою гражданскую позицию, воспитывает в своей среде лидеров, объединяется в стремлении строить будущее.

Одной из форм воспитания современного лидера под эгидой БРСМ является работа в составе студенческого отряда, в котором ребята получают не только первый опыт трудо­устройства, но и учатся ответственности. Районный штаб трудовых дел по итогам «Трудового семестра» 2018 года был награжден Благодарностью Могилевского областного комитета ОО «БРСМ» в номинации «Лучший территориальный штаб». Студенческий строительный отряд им.дважды Героя Советского Союза И.И.Якубовского, сформированный в СШ №1, награжден дипломом Могилевского областного комитета ОО «БРСМ» в номинации «Лучший строительный отряд».

В нынешнем году на Кировщине райкомом БРСМ будет трудоустроено порядка 200 человек в составе студенческих отрядов. Это даст возможность молодым людям заработать первые свои деньги, расширить кругозор, обзавестись новыми знакомствами и принести своим трудом пользу малой родине, в конце концов, самореализоваться. На сегодняшний день уже работают 5 студенческих отрядов численностью 55 бойцов.

У каждого из нас есть идеи, замыслы, творческие планы. Реализовать их можно со своими единомышленниками. Каждый молодой человек должен иметь возможность быть услышанным, обсудить вопросы, которые его волнуют, с другими заинтересованными людьми (сверстниками, представителями старшего поколения, экспертами, органами власти), узнать, что он может сделать для решения существующих проблем, а также получить поддержку своих дальнейших действий. БРСМ по-настоящему единый молодежный союз. Работая в нем, мы выступаем не только как жители своего города, учащиеся своей школы, но и как представители белорусской молодежи. Мы ощущаем себя частью нашей Родины, частью Республики Беларусь.