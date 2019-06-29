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30 чэрвеня — Дзень моладзі

30.06.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днем молодежи — праздником оптимизма и юности, уверенности и самостоятельности.
Юность и молодость — это прекрасный период в жизни каждого человека. Молодые люди нашего района талантливы, инициативны и энергичны, умеют принимать смелые решения.
От вашей целеустремленности, уважения к старшему поколению, к истории и славным традициям нашего государства зависит будущее развитие и благополучие нашей Кировщины, нашей страны.
Живите полнокровной жизнью, наполняйте ее высокими идеалами, добром и вдохновением. Крепкого вам здоровья, оптимизма, реализации жизненно важных целей, уверенных побед и благополучия!
Районный исполнительный комитет.
Районный Совет депутатов.

 
 
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Дорогие друзья! Поздравляем вас с Днем молодежи — праздником оптимизма и юности, уверенности и самостоятельности. Юность и молодость — это прекрасный...
 
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