30 чэрвеня — Дзень моладзі

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днем молодежи — праздником оптимизма и юности, уверенности и самостоятельности.
Юность и молодость — это прекрасный период в жизни каждого человека. Молодые люди нашего района талантливы, инициативны и энергичны, умеют принимать смелые решения.
От вашей целеустремленности, уважения к старшему поколению, к истории и славным традициям нашего государства зависит будущее развитие и благополучие нашей Кировщины, нашей страны.
Живите полнокровной жизнью, наполняйте ее высокими идеалами, добром и вдохновением. Крепкого вам здоровья, оптимизма, реализации жизненно важных целей, уверенных побед и благополучия!
Районный исполнительный комитет.
Районный Совет депутатов.