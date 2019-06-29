30 чэрвеня — Дзень моладзі

Источник материала: Кировец

Дорогие друзья!

Поздравляем вас с Днем молодежи — праздником оптимизма и юности, уверенности и самостоятельности.

Юность и молодость — это прекрасный период в жизни каждого человека. Молодые люди нашего района талантливы, инициативны и энергичны, умеют принимать смелые решения.

От вашей целеустремленности, уважения к старшему поколению, к истории и славным традициям нашего государства зависит будущее развитие и благополучие нашей Кировщины, нашей страны.

Живите полнокровной жизнью, наполняйте ее высокими идеалами, добром и вдохновением. Крепкого вам здоровья, оптимизма, реализации жизненно важных целей, уверенных побед и благополучия!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.