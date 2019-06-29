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Трудный выезд «Шахтера» и БАТЭ против «Витебска». Анонс 3-го дня 13-го тура ЧБ

30.06.2019 09:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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30 июня завершится 13-й тур чемпионата Беларуси по футболу. В Борисове БАТЭ сыграет против «Витебска». «Шахтер» ждет непростой выезд в Мозырь к местной «Славии».

Вчера в Бресте местное «Динамо» разгромило «Ислочь» и уже точно не потеряет лидерство после сегодняшних игр преследователей.

Команда продолжает идти по турниру без поражений. «Волки» смогли отгрызть у БАТЭ два балла в прошлом туре, но ничего не смогли противопоставить брестчанам.


Артем Милевский отличился впервые в этом году. Фото: ФК «Динамо» (Брест)

БАТЭ дома будет ждать «Витебск», который неделей ранее у себя на поле одержал волевую победу над «Дняпро-МЧЗ». В прошлом году «северяне» на «Борисов-Арене» дали бой чемпиону и были близки к победе.

Минское «Динамо» поедет в Могилев и попробует обойти жодинское «Торпедо-БелАЗ». Напомним, динамовцы, «автозаводцы» и «Ислочь» ведут борьбу за четвертое место.

Все матчи можно смотреть в прямом эфире VOKA.TV.

Открыли тур 28 июня игры с участием команд, которые находятся в зоне вылета:

«Торпедо» (Минск) — «Неман» — 0:3

«Торпедо-БелАЗ» — РЦОР-БГУ — 3:3

29 июня прошли три матча:

ФК «Минск» — ФК «Гомель» — 3:2

ФК «Городея» — ФК «Слуцк» — 1:0

«Динамо» (Брест) — «Ислочь» — 5:1

30 июня тур завершится играми в Мозыре, Могилеве и Борисове:

«Славия» — «Шахтер», 17.00;

«Дняпро-МЧЗ» — «Динамо» (Минск), 19.00;

БАТЭ — ФК «Витебск», 20.45.

Положение в чемпионате после второго дня 13-го тура:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 Динамо (Брест) 13 10 3 0 31 7 33
2 БАТЭ 12 9 1 2 19 4 28
3 Шахтер 12 8 1 3 18 9 25
4 Торпедо-БелАЗ 13 7 3 3 20 11 24
5 Динамо (Минск) 12 7 1 4 17 12 22
6 Ислочь 13 7 1 5 16 14 22
7 ФК Городея 13 5 4 4 10 12 19
8 Славия 12 5 3 4 16 14 18
9 Неман 13 5 1 7 14 19 16
10 ФК Витебск 12 4 4 4 13 14 16
11 ФК Минск 13 2 6 5 13 18 12
12 РЦОР-БГУ 13 2 5 6 16 31 11
13 Дняпро-МЧЗ 12 2 4 6 11 18 10
14 ФК Слуцк 13 2 4 7 10 24 10
15 ФК Гомель 13 2 2 9 21 26 8
16 Торпедо (Минск) 13 1 3 9 3 15 6

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Что: «Динамо» (Минск) — БАТЭ, 14-й тур чемпионата Беларуси по футболу

Когда: 5 июля, 18.45

Где: Минск, стадион «Трактор»

Сколько: от 2 рублей

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Что: БАТЭ — «Пяст», 1-й раунд квалификации Лиги чемпионов

Когда: 10 июля, 20.00

Где: «Борисов-Арена»

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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