Трудный выезд «Шахтера» и БАТЭ против «Витебска». Анонс 3-го дня 13-го тура ЧБ

Источник материала: Tut.by

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30 июня завершится 13-й тур чемпионата Беларуси по футболу . В Борисове БАТЭ сыграет против «Витебска». «Шахтер» ждет непростой выезд в Мозырь к местной «Славии».

Вчера в Бресте местное «Динамо» разгромило «Ислочь» и уже точно не потеряет лидерство после сегодняшних игр преследователей.

Команда продолжает идти по турниру без поражений. «Волки» смогли отгрызть у БАТЭ два балла в прошлом туре, но ничего не смогли противопоставить брестчанам.



Артем Милевский отличился впервые в этом году. Фото: ФК «Динамо» (Брест)

БАТЭ дома будет ждать «Витебск», который неделей ранее у себя на поле одержал волевую победу над «Дняпро-МЧЗ». В прошлом году «северяне» на «Борисов-Арене» дали бой чемпиону и были близки к победе.

Минское «Динамо» поедет в Могилев и попробует обойти жодинское «Торпедо-БелАЗ». Напомним, динамовцы, «автозаводцы» и «Ислочь» ведут борьбу за четвертое место.

Все матчи можно смотреть в прямом эфире VOKA.TV .

Открыли тур 28 июня игры с участием команд, которые находятся в зоне вылета:

«Торпедо» (Минск) — «Неман» — 0:3

«Торпедо-БелАЗ» — РЦОР-БГУ — 3:3

29 июня прошли три матча:

ФК «Минск» — ФК «Гомель» — 3:2

ФК «Городея» — ФК «Слуцк» — 1:0

«Динамо» (Брест) — «Ислочь» — 5:1

30 июня тур завершится играми в Мозыре, Могилеве и Борисове:

«Славия» — «Шахтер», 17.00;



«Дняпро-МЧЗ» — «Динамо» (Минск), 19.00;



БАТЭ — ФК «Витебск», 20.45.



Положение в чемпионате после второго дня 13-го тура:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки 1 Динамо (Брест) 13 10 3 0 31 7 33 2 БАТЭ 12 9 1 2 19 4 28 3 Шахтер 12 8 1 3 18 9 25 4 Торпедо-БелАЗ 13 7 3 3 20 11 24 5 Динамо (Минск) 12 7 1 4 17 12 22 6 Ислочь 13 7 1 5 16 14 22 7 ФК Городея 13 5 4 4 10 12 19 8 Славия 12 5 3 4 16 14 18 9 Неман 13 5 1 7 14 19 16 10 ФК Витебск 12 4 4 4 13 14 16 11 ФК Минск 13 2 6 5 13 18 12 12 РЦОР-БГУ 13 2 5 6 16 31 11 13 Дняпро-МЧЗ 12 2 4 6 11 18 10 14 ФК Слуцк 13 2 4 7 10 24 10 15 ФК Гомель 13 2 2 9 21 26 8 16 Торпедо (Минск) 13 1 3 9 3 15 6

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