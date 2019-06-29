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Трудный выезд «Шахтера» и БАТЭ против «Витебска». Анонс 3-го дня 13-го тура ЧБ
Источник материала: Tut.by
30 июня завершится 13-й тур
Вчера в Бресте местное «Динамо» разгромило «Ислочь» и уже точно не потеряет лидерство после сегодняшних игр преследователей.
Команда продолжает идти по турниру без поражений. «Волки» смогли отгрызть у БАТЭ два балла в прошлом туре, но ничего не смогли противопоставить брестчанам.
БАТЭ дома будет ждать «Витебск», который неделей ранее у себя на поле одержал волевую победу над «Дняпро-МЧЗ». В прошлом году «северяне» на «Борисов-Арене» дали бой чемпиону и были близки к победе.
Минское «Динамо» поедет в Могилев и попробует обойти жодинское «Торпедо-БелАЗ». Напомним, динамовцы, «автозаводцы» и «Ислочь» ведут борьбу за четвертое место.
Все матчи можно смотреть в прямом эфире
Открыли тур 28 июня игры с участием команд, которые находятся в зоне вылета:
29 июня прошли три матча:
30 июня тур завершится играми в Мозыре, Могилеве и Борисове:
«Дняпро-МЧЗ» — «Динамо» (Минск), 19.00;
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