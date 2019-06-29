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Беларусь уже взяла 22 золотые медали II Европейских игр

30.06.2019 10:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Беларусь уже взяла 22 золотые медали II Европейских игр
Сайт II Европейских игр

У Беларуси 61 медаль, в том числе 22 золотые, 14 серебряных и 25 бронзовых.

Лидер медального зачёта – Россия, у которой 93 медали (39, 19, 35). В топ-5 стран входят также Италия (35 медалей, 11 золотых), Украина (37, 10), и Нидерланды (25, 7).

Больше всего медалей высшего достоинства нашей сборной принесли гребцы на байдарках и каноэ (5), легкоатлеты (3) и самбисты (3). По две золотые медали добыли борцы, прыгуны на батуте, гимнастки и акробаты. Также у Беларуси есть награды высшего достоинства в боксе, дзюдо и шоссейных велогонках.

Церемония закрытия II Европейских игр состоится сегодня на стадионе "Динамо" в 20:00. 

 

Беларусь уже взяла 22 золотые медали II Европейских игр
На церемонии закрытия Европейских игр выступит Николай Басков
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По данным на 10:20 воскресенья, последнего дня II Европейских игр, сборная Республики Беларусь занимает второе место общего командного зачёта.
 
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