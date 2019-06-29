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Власти займутся страховыми взносами. Президент раньше раскритиковал исполнение бюджета ФСЗН
Источник материала: Tut.by
Власти намерены заняться назревшими вопросами со страховыми взносами в ФСЗН. Так, в сентябре на заседании общественно-консультативного совета при ведомстве намерены обсудить проект закона об уплате взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда соцзащиты,
Как могут пересмотреть взносы в ФСЗН?
Накануне заместитель председателя КГК Александр Курлыпо
Еще один вариант, как решить вопрос с бюджетом ФСЗН, —
Однако в Минтруда в июне
Почему возник дефицит средств в ФСЗН, о котором говорил президент?
В Госконтроле ранее
— С 2013 года бюджет фонда испытывал недостаток собственных средств для осуществления выплат пенсий, пособий, который до 2015 года покрывался за счет остатков предыдущих лет. А с 2015 года — субвенциями из республиканского бюджета, — отметил заместитель председателя Комитета государственного контроля Александр Курлыпо, выступая в парламенте. — Недостаток собственных средств бюджета фонда привел к снижению темпов роста средней пенсии по возрасту к номинально начисленной заработной плате. В результате соотношение данных показателей сократилось с 43,3% за 2010 год до 37,6% за 2017 год.
На наполняемость бюджета фонда влияют несколько факторов, в первую очередь — сокращение численности занятого в экономике населения, прирост численности получателей социальных выплат из-за складывающихся демографических процессов и недостижение запланированного уровня зарплаты в среднем по стране, отмечали ранее в Госконтроле.
— За последние 8 лет соотношение занятых в экономике и количество получателей пенсий сократилось с 1,9 в 2010 году до 1,68 в 2017-м, — отмечал Александр Курлыпо. — Кроме того, негативное влияние на уровень доходов бюджета фонда оказало наличие безработицы и вынужденной неполной занятости работников организаций. Отрицательное влияние на исполнение доходной части бюджета фонда также оказало наличие просроченной задолженности по уплате обязательных страховых взносов.
Еще один из проблемных вопросов — хроническая задолженность некоторых предприятий по взносам в ФСЗН. Так, на начало апреля 982 предприятия и индивидуальных предпринимателя
Сколько субвенций намерены перечислить в ФСЗН в этом году?
На нынешний год власти
Чтобы обеспечить своевременное финансирование всех расходов, в бюджете фонда на этот год намерены перечислить из госбюджета в 410 миллионов рублей. Эти субвенции пойдут на выплату трудовых пенсий, пособий, мероприятия по обеспечению занятости населения и детского санаторно-курортного лечения и оздоровлению. На прошлый год эта сумма была запланирована на уровне 686 миллионов рублей.
Между тем в 2018 году доходная часть бюджета ФСЗН по итогам прошлого года была исполнена на 99,3% от утвержденного годового плана,
При этом бюджет фонда по итогам прошлого года был исполнен с профицитом в 308,6 миллиона рублей (изначально планировался профицит почти в 188 миллионов рублей). Выйти в плюс удалось за счет расходной части, которая была исполнена на 98,5%. За прошлый год планировалось потратить из бюджета фонда 13 миллиардов 809,1 миллиона рублей, а по факту получилось 13 миллиардов 597,8 миллиона рублей. Более подробная отчетность, как планируется, будет обнародована позже.
В 2017 году, к примеру, общая сумма поступлений фонда из всех источников
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Вопрос страховых взносов в ФСЗН намерены рассмотреть на заседании общественно-консультативного совета при Минтруда.
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