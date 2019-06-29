Белорусское золото в боксе и последние матчи в теннисе. Лучшие фотографии 9-го дня на Европейских играх

Источник материала: Tut.by

Белорусский боксер Дмитрий Асанов (весовая категория до 60 кг) завоевал золотую медаль в бою с россиянином Габилом Мамедовым. Из пяти судей четверо отдали предпочтение белорусу (4:1). События в столичном дворце спорта «Уручье», где, увы, на боксе не заполняются трибуны, и в РЦОП по теннису вошли в фотогалерею SPORT.TUT.BY по итогам девятого соревновательного дня на II Европейских играх в Минске.

Фото: Reuters













































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