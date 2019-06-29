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Белорусское золото в боксе и последние матчи в теннисе. Лучшие фотографии 9-го дня на Европейских играх
Источник материала: Tut.by
Белорусский боксер Дмитрий Асанов (весовая категория до 60 кг)
Фото: Reuters
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Белорусское золото в боксе и последние матчи в теннисе. Лучшие фотографии 9-го дня на Европейских играх
Белорусский боксер Дмитрий Асанов (весовая категория до 60 кг) завоевал золотую медаль в бою с россиянином Габилом Мамедовым. Из пяти судей четверо отдали...
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