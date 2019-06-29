43 человека набрали 100 баллов на ЦТ по биологии

Сто баллов на тестировании по биологии набрали 43 абитуриента, сообщает БЕЛТА со ссылкой на директора Республиканского института контроля знаний Юрия Миксюка.

Для сравнения: в 2018 году максимальный результат показали 11 человек.

В текущем году средний балл по биологии, которую абитуриенты сдавали 19 июня, составил 51,78 (год назад – 37,85).

На тестирование были зарегистрированы немногие более 25 000 человек.

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