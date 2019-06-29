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43 человека набрали 100 баллов на ЦТ по биологии
30.06.2019 09:32 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Сто баллов на тестировании по биологии набрали 43 абитуриента, сообщает
Для сравнения: в 2018 году максимальный результат показали 11 человек.
В текущем году средний балл по биологии, которую абитуриенты сдавали 19 июня, составил 51,78 (год назад – 37,85).
На тестирование были зарегистрированы немногие более 25 000 человек.
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Стали известны результаты централизованного тестирования по биологии.
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