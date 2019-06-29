Путин рассказал о своем главном принципе в отношениях с Западом

Главной темой стали экономические свободы – и в результате встречи Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились возобновить торговые переговоры, а Вашингтон не будет вводить новых пошлин на китайские товары. В рамках саммита президенты и премьеры обсудили и рост геополитической напряженности, и военные конфликты, и не только экономические свободы.





«Президент Путин продолжает настаивать, что нелиберальные демократии, нелиберальные режимы могут создать впечатление, что они иногда эффективнее либеральной демократии. И изредка это так – ведь если у вас нет парламента, общественного мнения и свободных СМИ, гораздо легче маневрировать. Но кто и что будет судить, как лучше? Для меня единственным судьей должен быть народ, и единственной целью – общее благо», – заявил президент Франции Эмануэль Макрон на итоговой пресс-конференции.