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Путин рассказал о своем главном принципе в отношениях с Западом

30.06.2019 10:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Двухдневный саммит Большой двадцатки в Японии закончился, гости разлетаются из Осаки, передает "Белсат".

Главной темой стали экономические свободы – и в результате встречи Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились возобновить торговые переговоры, а Вашингтон не будет вводить новых пошлин на китайские товары. В рамках саммита президенты и премьеры обсудили и рост геополитической напряженности, и военные конфликты, и не только экономические свободы.

«Президент Путин продолжает настаивать, что нелиберальные демократии, нелиберальные режимы могут создать впечатление, что они иногда эффективнее либеральной демократии. И изредка это так – ведь если у вас нет парламента, общественного мнения и свободных СМИ, гораздо легче маневрировать. Но кто и что будет судить, как лучше? Для меня единственным судьей должен быть народ, и единственной целью – общее благо», – заявил президент Франции Эмануэль Макрон на итоговой пресс-конференции.

 
 
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Двухдневный саммит Большой двадцатки в Японии закончился, гости разлетаются из Осаки, передает "Белсат".
 
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