ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путин прилетит в Минск на закрытие II Европейских игр

30.06.2019 11:06 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Путин прилетит в Минск на закрытие II Европейских игрМинск на закрытие II Европейских игр">

Президент РФ Владимир Путин планирует посетить церемонию закрытия II Европейских игр, а также обсудить с Лукашенко вопросы двухстороннего сотрудничества.

Владимир Путин накануне принимал участие в саммите G20 и планировал из японской Осаки направиться в Минск с рабочим визитом. Однако паводок в Иркутской области скорректировал планы российского лидера : он сделал остановку в Братске, чтобы на месте проконтролировать ситуацию, пишет Спутник.

"Главное мероприятие в Минске - участие нашего президента в церемонии закрытия II Европейских игр", - рассказал накануне журналистам помощник президента Юрий Ушаков о визите главы российского государства в Минск.

Путин получил специальное приглашение от президента Беларуси Александра Лукашенко.

Белорусский лидер ранее отмечал, что намерен обсудить с президентом РФ вопросы двусторонних отношений, в том числе проблемные, а также затронуть ряд других тем. Он также анонсировал трехстороннюю встречу свою с российским коллегой и президентом Таджикистана Эмомали Рахмона, который также побывает на церемонии закрытия Европейских игр.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент РФ Владимир Путин планирует посетить церемонию закрытия II Европейских игр, а также обсудить с Лукашенко вопросы двухстороннего сотрудничества.
 
Новости дня
Новости разные
 
Власти займутся страховыми взносами. Президент раньше раскритиковал исполнение бюджета ФСЗН
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика