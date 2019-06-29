Путин прилетит в Минск на закрытие II Европейских игр

Источник материала: Ежедневник

Минск на закрытие II Европейских игр">

Минск на закрытие II Европейских игр">

Президент РФ Владимир Путин планирует посетить церемонию закрытия II Европейских игр, а также обсудить с Лукашенко вопросы двухстороннего сотрудничества.

Владимир Путин накануне принимал участие в саммите G20 и планировал из японской Осаки направиться в Минск с рабочим визитом. Однако паводок в Иркутской области скорректировал планы российского лидера : он сделал остановку в Братске, чтобы на месте проконтролировать ситуацию, пишет Спутник .

"Главное мероприятие в Минске - участие нашего президента в церемонии закрытия II Европейских игр", - рассказал накануне журналистам помощник президента Юрий Ушаков о визите главы российского государства в Минск.

Путин получил специальное приглашение от президента Беларуси Александра Лукашенко.

Белорусский лидер ранее отмечал, что намерен обсудить с президентом РФ вопросы двусторонних отношений, в том числе проблемные, а также затронуть ряд других тем. Он также анонсировал трехстороннюю встречу свою с российским коллегой и президентом Таджикистана Эмомали Рахмона, который также побывает на церемонии закрытия Европейских игр.