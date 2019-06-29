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Лидчанин присвоил топливо двух организаций на 2,9 тыс. рублей

30.06.2019 11:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Лидчанин присвоил топливо двух организаций на 2,9 тыс. рублей
Фото из открытых источников

С декабря 2018 по февраль 2019 года он присвоил 660 л топлива одной фирмы. Подрабатывая в это же время в другой организации, менее чем за два месяца залил мимо бака служебного автомобиля 1875 литров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гродненского облисполкома.   

Во всех случаях лидчанин действовал по одной схеме: использовал служебные магнитные карты и вносил в путевые листы некорректные показания.

Ущерб от деятельности недобросовестного водителя составил почти 2,9 тыс. руб.

Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение либо растрата». 

Лидчанин присвоил топливо двух организаций на 2,9 тыс. рублей
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Теги: Витебск
 
 
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Мужчина работал водителем сразу в двух организациях и обманывал работодателей.
 
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