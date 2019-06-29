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Лидчанин присвоил топливо двух организаций на 2,9 тыс. рублей
30.06.2019 11:09 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
С декабря 2018 по февраль 2019 года он присвоил 660 л топлива одной фирмы. Подрабатывая в это же время в другой организации, менее чем за два месяца залил мимо бака служебного автомобиля 1875 литров, сообщает
Во всех случаях лидчанин действовал по одной схеме: использовал служебные магнитные карты и вносил в путевые листы некорректные показания.
Ущерб от деятельности недобросовестного водителя составил почти 2,9 тыс. руб.
Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение либо растрата».
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Мужчина работал водителем сразу в двух организациях и обманывал работодателей.
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