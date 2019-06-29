Лидчанин присвоил топливо двух организаций на 2,9 тыс. рублей

С декабря 2018 по февраль 2019 года он присвоил 660 л топлива одной фирмы. Подрабатывая в это же время в другой организации, менее чем за два месяца залил мимо бака служебного автомобиля 1875 литров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гродненского облисполкома.

Во всех случаях лидчанин действовал по одной схеме: использовал служебные магнитные карты и вносил в путевые листы некорректные показания.

Ущерб от деятельности недобросовестного водителя составил почти 2,9 тыс. руб.