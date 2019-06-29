В Бресте реконструировали историческое здание, но оно сгорело

Источник материала: KYKY

Вечером 28 июня в Бресте случился жуткий пожар: на улице Советской загорелось двухэтажное кирпичное здание, которое находится на реконструкции. Позже МЧС сообщил , что в нежилом доме «уничтожена часть кровли, повреждено перекрытие». Что стало причиной пожара – неизвестно.



В Telegram-канале «Nexta Lite» сообщили, что здание не простое, а столетнее – находилось на реконструкции. Его хотели сдать к 1000-летию Бреста. «Брестская газета» так же писала о том, что здание, которое горело, находится «на балансе одного из коммунальных унитарных предприятий города».



Посмотрите, как это было:

Вот, как выглядело здание до пожара: