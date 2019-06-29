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В Бресте реконструировали историческое здание, но оно сгорело
Источник материала: KYKY>
Вечером 28 июня в Бресте случился жуткий пожар: на улице Советской загорелось двухэтажное кирпичное здание, которое находится на реконструкции. Позже МЧС
Вот, как выглядело здание до пожара:
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Вечером 28 июня в Бресте случился жуткий пожар: на улице Советской загорелось двухэтажное кирпичное здание, которое находится на реконструкции. Позже МЧС сообщил,...
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