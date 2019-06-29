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В Бресте реконструировали историческое здание, но оно сгорело

30.06.2019 11:24 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вечером 28 июня в Бресте случился жуткий пожар: на улице Советской загорелось двухэтажное кирпичное здание, которое находится на реконструкции. Позже МЧС сообщил, что в нежилом доме «уничтожена часть кровли, повреждено перекрытие». Что стало причиной пожара – неизвестно. 

В Telegram-канале «Nexta Lite» сообщили, что здание не простое, а столетнее – находилось на реконструкции. Его хотели сдать к 1000-летию Бреста. «Брестская газета» так же писала о том, что здание, которое горело, находится «на балансе одного из коммунальных унитарных предприятий города». 

Посмотрите, как это было: 

 

Вот, как выглядело здание до пожара: 

 
Теги: Брест
 
 
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Вечером 28 июня в Бресте случился жуткий пожар: на улице Советской загорелось двухэтажное кирпичное здание, которое находится на реконструкции. Позже МЧС сообщил,...
 
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