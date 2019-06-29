Беларусь и Грузия будут сотрудничать в сфере физкультуры и спорта

Источник материала: Интерфакс

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук и министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Мизаил Батиашвили подписали программу сотрудничества в сфере физической культуры и спорта, сообщили в пресс-службе Минспорта Беларуси.

"Документ предусматривает совместное осуществление комплекса мер по развитию взаимовыгодного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта для обеспечения равных прав граждан на занятие физической культурой и спортом, совершенствованию системы подготовки спортсменов высокого класса к международным спортивным мероприятиям и эффективному использованию физкультурно-спортивных сооружений, использование физкультурно-спортивных сооружений двух стран для проведения совместных учебно-тренировочных сборов и ряд других мероприятий", - говорится в сообщении.

Программа рассчитана на 2019 – 2020 годы. Она

Кроме того, согласно программе, будут расширятся контакты между учреждениями образования спортивного профиля двух стран, взаимодействие в сфере спортивной науки и медицины, антидопинговой политики.