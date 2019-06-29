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Путин побывает на закрытии Европейских игр в Минске

30.06.2019 09:05 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин 30 июня посетит Минск, где примет участие в церемонии закрытия II Европейских игр.

Как ранее сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин отправится в Беларусь напрямую из Японии.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко лично пригласил российского коллегу на церемонию закрытия игр, в которых принимают участие свыше 250 российских атлетов.

II Европейские игры проходили в Минске с 21 по 30 июня.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Президент РФ Владимир Путин 30 июня посетит Минск, где примет участие в церемонии закрытия II Европейских игр. Как ранее сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков,...
 
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