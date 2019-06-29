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Путин побывает на закрытии Европейских игр в Минске
Источник материала: Интерфакс
Президент РФ Владимир Путин 30 июня посетит Минск, где примет участие в церемонии закрытия II Европейских игр.
Как ранее сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин отправится в Беларусь напрямую из Японии.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко лично
II Европейские игры проходили в Минске с 21 по 30 июня.
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Президент РФ Владимир Путин 30 июня посетит Минск, где примет участие в церемонии закрытия II Европейских игр. Как ранее сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков,...
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