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Внеочередной саммит ЕС попытается определить кандидатов на ключевые посты в Евросоюзе

30.06.2019 09:03 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Главы государств и правительств стран ЕС продолжат в воскресенье в Брюсселе обсуждение назначений высших руководителей институтов союза, в первую очередь председателя Европейской комиссии.

Европейские лидеры уже предпринимали попытку на плановом саммите 20-21 июня согласовать этот вопрос, но договориться не удалось.

"Никакое большинство не сформировалось по какому-либо из кандидатов. Европейский совет согласился, что необходимо прийти к такой группе назначений, которая бы отражала разнообразие ЕС. Мы соберемся снова 30 июня. Тем временем я продолжу мои консультации, в частности, с Европейским парламентом", - заявил председатель Евросовета Дональд Туск после безуспешной дискуссии в ночь на 21 июня.

Предыдущий саммит, в частности, рассматривал кандидатуры на пост председателя Еврокомиссии, выдвинутые по системе spitzenkandidat - глав партийных списков на выборах в Европейский парламент. На таком порядке выдвижения настаивали европейские депутаты.

Обсуждались кандидатуры немца Манфреда Вебера от Европейской народной партии, нидерландца Франса Тиммерманса от социалистов и датчанки Маргрете Вестагер от либералов. Однако никто из них не получил большинства в Европейском совете.

Комментируя итог этой дискуссии, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что такой результат означает, что система spitzenkandidat не была воспринята как заслуживающая доверия. Макрон подчеркнул: чтобы стать председателем Еврокомиссии, надо получить "двойное большинство".

"Нужно большинство в (Европейском) совете, который предлагает, и нужно большинство в (Европейском) парламенте, который дает согласие", - пояснил президент Франции.

Макрон выразил надежду, что 30 июня удастся прийти к консенсусу.

При назначениях на ключевые посты в ЕС Европейский совет играет ведущую роль. Ему предстоит избрать председателя Европейского совета, назначить председателя Европейской комиссии, высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности и председателя Европейского центрального банка.

В Брюсселе напоминают, что Декларация 6 к Договору о Евросоюзе гласит: "При выборе лиц на должности председателя Европейского совета, председателя (Европейской) комиссии и высокого представителя союза по иностранным делам и политике безопасности следует должным образом соблюдать географическое и демографическое разнообразие союза и его государств-членов".

В договоре также есть положения о необходимости обеспечения гендерного баланса.

Эти высшие чиновники приступят к своим обязанностям до конца текущего года.

 
 
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Главы государств и правительств стран ЕС продолжат в воскресенье в Брюсселе обсуждение назначений высших руководителей институтов союза, в первую очередь...
 
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