ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путин приехал в Минск на закрытие II Европейских игр

30.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин в воскресенье прибыл в Минск, где посетит церемонию закрытия II Европейских игр. На мероприятие его пригласил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает «МИР 24».

Помимо российского лидера на церемонии также побывает президент Таджикистана Эмомали Рахмон. При этом Лукашенко не исключил, что лидеры Беларуси, России и Таджикистана проведут в городе трехстороннюю встречу. 

Накануне на Европейских играх прошел День российской культуры. На специальной площадке гостей угощали чаем из самовара, а также сушками и пряниками. Всем желающим раздавали ленточки с триколором. А вечером состоялся концерт. На праздник пришли несколько тысяч человек.

Сборная России накануне завоевала 12 медалей и удерживает лидерство в общекомандном зачете Игр. Всего у российских спортсменов 93 награды. На втором месте хозяева игр – команда Беларуси. В ее копилке 61 медаль. А у символической сборной СНГ и Грузии – 217 медалей, из которых 73 – высшей пробы. 

Напомним, что II Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помимо российского лидера на церемонии также будут присутствовать президенты Беларуси и Таджикистана.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте реконструировали историческое здание, но оно сгорело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика