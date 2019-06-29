Путин приехал в Минск на закрытие II Европейских игр

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин в воскресенье прибыл в Минск, где посетит церемонию закрытия II Европейских игр . На мероприятие его пригласил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает «МИР 24».

Помимо российского лидера на церемонии также побывает президент Таджикистана Эмомали Рахмон. При этом Лукашенко не исключил, что лидеры Беларуси, России и Таджикистана проведут в городе трехстороннюю встречу.

Накануне на Европейских играх прошел День российской культуры . На специальной площадке гостей угощали чаем из самовара, а также сушками и пряниками. Всем желающим раздавали ленточки с триколором. А вечером состоялся концерт. На праздник пришли несколько тысяч человек.

Сборная России накануне завоевала 12 медалей и удерживает лидерство в общекомандном зачете Игр. Всего у российских спортсменов 93 награды. На втором месте хозяева игр – команда Беларуси. В ее копилке 61 медаль. А у символической сборной СНГ и Грузии – 217 медалей, из которых 73 – высшей пробы.

Напомним, что II Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня.