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Путин приехал в Минск на закрытие II Европейских игр
30.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин в воскресенье прибыл в Минск, где посетит церемонию закрытия II
Помимо российского лидера на церемонии также побывает президент Таджикистана Эмомали Рахмон. При этом Лукашенко не исключил, что лидеры Беларуси, России и Таджикистана проведут в городе трехстороннюю встречу.
Накануне на Европейских играх прошел День российской
Сборная России накануне завоевала 12 медалей и удерживает лидерство в общекомандном зачете Игр. Всего у российских спортсменов 93 награды. На втором месте хозяева игр – команда Беларуси. В ее копилке 61 медаль. А у символической сборной СНГ и Грузии – 217 медалей, из которых 73 – высшей пробы.
Напомним, что II Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня.
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Помимо российского лидера на церемонии также будут присутствовать президенты Беларуси и Таджикистана.
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