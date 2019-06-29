Месси никогда не пел гимн Аргентины. Но внезапно это случилось

Источник материала: Tut.by

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси спел гимн своей страны перед четвертьфинальным матчем против Венесуэлы. 32-летний аргентинец пел гимн на поле впервые с тех пор, как начал выступать за национальную команду, сообщает Sports.ru .

В 2015 году Месси говорил, что не поет и не будет петь гимн Аргентины перед матчами.



Фото: Reuters

Кубок Америки начался для Месси тяжело — команда с трудом вышла в плей-офф, а сам Лео признал, что не очень хорош.

— Если честно, это не лучший турнир для меня, не то, чего я ожидал, — говорит он .

Но в четвертьфинальном матче группового этапа Аргентина довольно четко обыграла Венесуэлу (2:0) и вышла в полуфинал. А Месси не забил, но все равно стал главной звездой вечера. Случилось то, чего аргентинские болельщики ждали 14 лет — Лео спел гимн.

#Brasil2019 | Suena el Himno Nacional en el estadio Maracaná y ya comienza a vivirse un nuevo partido de la #CopaAmerica

Mirá el partido EN VIVO en https://t.co/GYiXqRdYsY ¡ #SomosArgentina ! ¡ #VibraElContinente ! pic.twitter.com/kyS5ytqEYl — TV Pública Argentina (@TV_Publica) 28 июня 2019 г.

Месси упрекали в незнании слов и называли Каталонцем

К 2010 году Лионель уже взял два «Золотых мяча», но главным достижением со сборной оставалось золото Олимпийских игр в 2008 году. Аргентина тяжело прошла отборочный турнир к ЧМ в ЮАР (вышли с 4-го места, в одном из матчей проиграв 1:6 Боливии). Разумеется, больше всех критиковали Месси.

Многие болельщики считали, что Лео не выкладывается в играх за сборную, только в «Барсе». В качестве аргумента указывали, что он не поет гимн.

За Лео даже закрепилось прозвище Каталонец. Родившегося во Франции Игуаина болельщики французом не называли. Пришлось даже вмешаться Марадоне (тогда он тренировал Аргентину).

— Месси счастлив играть за сборную, он просит давать ему максимум времени. Те, кто считает, что Месси не поет гимн и грустит в сборной, неправы. Он грустил, потому что мы проигрывали в отборочных играх, — говорил Марадона.

После вполне успешного ЧМ-2014, когда Месси затащил сборную в финал, претензии по поводу незнания гимна временно утихли, хотя Лео петь его так и не начал.

Месси говорит: не нужно петь, чтобы чувствовать гимн

В 2015 году Лео дал интервью аргентинскому изданию TyC, в котором объяснил, почему не поет.

— Гимн трогает каждого из нас до глубины души. Но каждый воспринимает его по-своему. Мне не нужно петь его, чтобы он стал для меня что-то значить. «Пумы» (сборная Аргентины по регби — Sports.ru) могут даже кричать во время исполнения, но мы не такие. Мы просто чувствуем его по-другому, — отмечал Месси.

В том же году в финале Кубка Америки Лео снова не пел.



Кадр трансляции канала «Спорт-1»

— Великому народу Аргентины салют! Будут вечными лавры, что сумели добыть. Коронованные славой будем жить или клянемся со славой погибнуть, — декламировал перевод гимна комментатор Владимир Стогниенко, но Лео стоял с невозмутимым лицом и закрытым ртом. Хотя стоит отметить, что не пели и некоторые его партнеры.

Во время ЧМ-2018 многие отметили момент, когда Лео прикрыл лицо во время исполнения гимна перед игрой с Хорватией. Это посчитали символом огромного давления, которое возложено на Лионеля во время игр за сборную.

Но на этом Кубке Америки все изменилось.

Еще после игры с Катаром мальчик Томас Чавес, стоявший возле Месси на предматчевой церемонии, рассказал, что Месси мычит мелодию.

— У меня были неповторимые ощущения, когда Месси подошел ко мне, — рассказал пацан. — Он погладил меня и засмеялся, потому что его ладонь была больше моей головы. Я обнял его и сказал, что он мой кумир, и я всю жизнь мечтал с ним встретиться. Во время гимна он стоял с закрытым ртом, но я слышал, как он мычит в такт музыке. Он правда не поет гимн, но он подпевает.

И вот Лео наконец-то запел. Когда у него спросили, почему, он ответил:

— Я захотел его спеть. И спел.

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