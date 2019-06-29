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Эмомали Рахмон осмотрел тракторный завод и молочную ферму в Минске
30.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетил Минский тракторный завод и молочно-товарную ферму агрокомбината «Дзержинский». Что показали гостю и каковы результаты этих встреч, узнала корреспондент «МИР 24» Вера Исмаилова.
Выставка продукции – специально к приезду президента Таджикистана. Завод производит тракторы, автобусы, электробусы и даже автомобиль-офис. Но Эмомали Рахмона больше интересует техника, которая подходит для природных условий Таджикистана. Сейчас, когда в республике активно строятся дороги, гидроэлектростанции, развивается сельское хозяйство,
«Те конструкторы, которые работали над «БелАЗом», пускай изучают. Никаких секретов нет», – заявил Эмомали Рахмон.
Совместные предприятия можно создавать в разных регионах. Одно из них уже работает в городе Гиссар. Объемы производства тракторов для республики следует увеличить, подчеркнул президент. Ведь территория Таджикистана – это площадка для дальнейшего продвижения белорусской техники в соседние Афганистан и Пакистан. Белорусские специалисты готовы.
Аграрный сектор, пожалуй, один из самых перспективных. На агрокомбинате «Дзержинский» президента Таджикистана встречают по всем традициям белорусского гостеприимства. Здесь разливают молоко экстра-класса. Эмомали Рахмону показывают производство. В компьютере личная карточка коровы: когда родилась, когда отелилась и сколько дает молока. Два совместных предприятия сейчас строятся в Таджикистане.
Эмомали Рахмон предложил создать совместный крупный комплекс и внедрять белорусский опыт развития животноводства в Таджикистане.
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Совместные предприятия можно создавать в разных регионах. Одно из них уже работает в городе Гиссар. Объемы производства тракторов для республики следует...
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