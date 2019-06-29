Эмомали Рахмон осмотрел тракторный завод и молочную ферму в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетил Минский тракторный завод и молочно-товарную ферму агрокомбината «Дзержинский». Что показали гостю и каковы результаты этих встреч, узнала корреспондент «МИР 24» Вера Исмаилова.

Выставка продукции – специально к приезду президента Таджикистана. Завод производит тракторы, автобусы, электробусы и даже автомобиль-офис. Но Эмомали Рахмона больше интересует техника, которая подходит для природных условий Таджикистана. Сейчас, когда в республике активно строятся дороги, гидроэлектростанции, развивается сельское хозяйство, белорусские машины необходимы . Президент пригласил местных специалистов в Таджикистан.

«Те конструкторы, которые работали над «БелАЗом», пускай изучают. Никаких секретов нет», – заявил Эмомали Рахмон.

Совместные предприятия можно создавать в разных регионах. Одно из них уже работает в городе Гиссар. Объемы производства тракторов для республики следует увеличить, подчеркнул президент. Ведь территория Таджикистана – это площадка для дальнейшего продвижения белорусской техники в соседние Афганистан и Пакистан. Белорусские специалисты готовы.

«На сегодняшний день МТЗ на рынок Таджикистана поставляет порядка шести моделей тракторов. В 2018-м мы поставили более 400 единиц сельхозтехники. На этот год запланировано как расширение линейки, так и увеличение объемов», – рассказал заместитель маркетинг-директора ОАО «Минский тракторный завод» Александр Казакевич.

Аграрный сектор, пожалуй, один из самых перспективных. На агрокомбинате «Дзержинский» президента Таджикистана встречают по всем традициям белорусского гостеприимства. Здесь разливают молоко экстра-класса. Эмомали Рахмону показывают производство. В компьютере личная карточка коровы: когда родилась, когда отелилась и сколько дает молока. Два совместных предприятия сейчас строятся в Таджикистане.

«На двух совместных предприятиях по переработке молока в Душанбе и Гиссаре заканчиваются пуско-наладочные работы. Думаю, что первая продукция этих перерабатывающих предприятий в начале 2020 года будет на прилавках магазинов», – отметил министр сельского хозяйства Республики Таджикистан Изатулло Саттори.

Эмомали Рахмон предложил создать совместный крупный комплекс и внедрять белорусский опыт развития животноводства в Таджикистане.