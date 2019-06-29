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Лукашенко рассчитывает на поддержку со стороны Всемирной туристской организации

30.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь рассчитывает на поддержку со стороны Всемирной туристской организации. Об этом заявил глава страны Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем ЮНВТО Зурабом Пололикашвили, сообщает БЕЛТА.

По словам белорусского лидера, страна его народа абсолютно открытая, здесь есть, что показать миру.

«Тот, кто изучает страны, всегда может быть у нас хорошим гостем. Надеюсь, что Беларусь и впредь будет для вас не чужой страной, и мы будем благодарны вам за помощь», – отметил Лукашенко.

Не обошел Лукашенко стороной и актуальную тему II Европейских игр, напомнив о безвизовом режиме для граждан более чем 80 стран, и что билет болельщика на любое мероприятие дает право свободно пересекать границу и приезжать в Беларусь, знакомиться со страной.

В свою очередь, Зураб Пололикашвили предложил провести в 2023 году генассамблею организации в Минске. А после окончания Игр подготовить презентацию о том, как соревнования повлияли на приток иностранных гостей в Беларусь, а также выступить на одном из международных мероприятий под эгидой ЮНВТО.



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Теги: Минск
 
 
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