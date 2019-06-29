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Сборная России досрочно победила в медальном зачете Европейских игр

30.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Медальный зачет Вторых Европейских игр в Минске досрочно выиграла сборная России. На счету команды – 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых медалей. На втором месте сборная Беларуси – 22 золотые, 14 серебряных и 25 бронзовых награды.

В воскресенье состоится церемония закрытия турнира. Ожидается, что в ней примут участие президенты Беларуси, России и Таджикистана. 

Напомним, Первые Европейские игры прошли в 2015 году в Баку. Тогда сборная России также выиграла медальный зачет соревнований, положив в копилку 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых медалей.



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Теги: Минск
 
 
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На счету команды – 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых медалей.
 
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