Сборная России досрочно победила в медальном зачете Европейских игр

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Медальный зачет Вторых Европейских игр в Минске досрочно выиграла сборная России. На счету команды – 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых медалей. На втором месте сборная Беларуси – 22 золотые, 14 серебряных и 25 бронзовых награды.

В воскресенье состоится церемония закрытия турнира. Ожидается, что в ней примут участие президенты Беларуси, России и Таджикистана.

Напомним, Первые Европейские игры прошли в 2015 году в Баку. Тогда сборная России также выиграла медальный зачет соревнований, положив в копилку 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых медалей.