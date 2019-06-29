«Полагаю, вся Беларусь рада». Президент МОК прибыл в Минск на закрытие Европейских игр

Источник материала: Tut.by

Утром 30 июня президент Международного олимпийского комитета Томас Бах прибыл в Минск. Цель его визита — посещение соревнований и церемонии закрытия II Европейских игр, сообщает пресс-служба НОК Беларуси.

Томас Бах прибыл в Национальный аэропорт «Минск» рейсом из Осаки.



Томас Бах. Фото: Сергей Неверкевич, пресс-служба НОК Беларуси

— Я очень рад прилететь в Беларусь, потому что у меня остались самые приятные впечатления после того, как много лет назад я принимал участие в своем первом юношеском чемпионате мира. Мы наблюдали за проведением Европейских игр, и я знаю, что белорусские атлеты показывают очень хорошие результаты и занимают высокое место в медальном зачете. Полагаю, вся Беларусь рада не только организации Игр, но и будет счастлива итогом выступлений ваших спортсменов. И я с нетерпением жду посещения некоторых спортивных мероприятий, — отметил Томас Бах после прилета.



Фото: Сергей Неверкевич, пресс-служба НОК Беларуси

Президент МОК планирует принять побывать на соревнованиях по спортивной гимнастике, борьбе и каратэ, а также в церемонии закрытия Игр.

Это второй визит главы МОК в истории суверенной Беларуси после визита Хуана Антонио Самаранча в апреле 1992 года.

II Европейские игры походят в белорусской столице с 21 по 30 июня 2019 года. На мультиспортивном форуме выступает более 4000 спортсменов из 50 стран Европы.



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