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«Полагаю, вся Беларусь рада». Президент МОК прибыл в Минск на закрытие Европейских игр
Источник материала: Tut.by
Утром 30 июня президент Международного олимпийского комитета Томас Бах прибыл в Минск. Цель его визита — посещение соревнований и церемонии закрытия II Европейских игр, сообщает
Томас Бах прибыл в Национальный аэропорт «Минск» рейсом из Осаки.
— Я очень рад прилететь в Беларусь, потому что у меня остались самые приятные впечатления после того, как много лет назад я принимал участие в своем первом юношеском чемпионате мира. Мы наблюдали за проведением Европейских игр, и я знаю, что белорусские атлеты показывают очень хорошие результаты и занимают высокое место в медальном зачете. Полагаю, вся Беларусь рада не только организации Игр, но и будет счастлива итогом выступлений ваших спортсменов. И я с нетерпением жду посещения некоторых спортивных мероприятий, — отметил Томас Бах после прилета.
Президент МОК планирует принять побывать на соревнованиях по спортивной гимнастике, борьбе и каратэ, а также в церемонии закрытия Игр.
Это второй визит главы МОК в истории суверенной Беларуси после визита Хуана Антонио Самаранча в апреле 1992 года.
II Европейские игры походят в белорусской столице с 21 по 30 июня 2019 года. На мультиспортивном форуме выступает более 4000 спортсменов из 50 стран Европы.
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Утром 30 июня президент Международного олимпийского комитета Томас Бах прибыл в Минск. Цель его визита - посещение соревнований и церемонии закрытия II Европейских...
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