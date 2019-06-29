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Тимати выступил в центре Минска: как это было

30.06.2019 11:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 29 июня на сцене возле Дворца спорта выступил российский рэпер Тимати. Фан-зону II Европейских игр переполняли эмоции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как прошло выступление Тимати в центре белорусской столицы, смотрите в видеоинформации.

Тимати выступил в центре Минска: как это было

Тимати выступил в центре Минска: как это было

Тимати выступил в центре Минска: как это было

Тимати выступил в центре Минска: как это было

Тимати выступил в центре Минска: как это было

Тимати выступил в центре Минска: как это было

Люди в материале: Тимати
 
 
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Новости Беларуси. 29 июня на сцене возле Дворца спорта выступил российский рэпер Тимати. Фан-зону II Европейских игр переполняли эмоции, сообщили в программе Новости...
 
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