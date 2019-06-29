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Тимати выступил в центре Минска: как это было
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 29 июня на сцене возле Дворца спорта выступил российский рэпер Тимати. Фан-зону II Европейских игр переполняли эмоции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Новости Беларуси. 29 июня на сцене возле Дворца спорта выступил российский рэпер Тимати. Фан-зону II Европейских игр переполняли эмоции, сообщили в программе Новости...
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