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«Этот мост был стратегически важным». На берегу Западной Двины прошла реконструкция боя за освобождение Витебска

30.06.2019 11:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Реконструкцию боя за освобождение Витебска смогли увидеть жители и гости этого города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Театральное действие развернулось на берегу Западной Двины.

«Этот мост был стратегически важным». На берегу Западной Двины прошла реконструкция боя за освобождение Витебска

«Этот мост был стратегически важным». На берегу Западной Двины прошла реконструкция боя за освобождение Витебска

«Этот мост был стратегически важным». На берегу Западной Двины прошла реконструкция боя за освобождение Витебска

Около сотни реконструкторов из Беларуси и России и несколько тысяч зрителей перенеслись в июнь 1944-го. Точно был воссоздан исторический факт: старший сержант Федор Блохин с однополчанами вступил в схватку с фашистами и разминировал мост над Двиной. Сегодня переправа носит его имя.

«Этот мост был стратегически важным». На берегу Западной Двины прошла реконструкция боя за освобождение Витебска

Павел Рощин, председатель клуба военно-исторической реконструкции «Товарищи по оружию»:
Мост через реку Западная Двина оставался на то время единственным сохранившимся мостом. И для переброски сил Красной Армии этот мост был стратегически важным и необходимым.

Федор Блохин и его разведгруппа из инженерно-саперных войск прекрасно понимали, что этот мост – их первоочередная цель, которую стоило сохранить и спасти всеми доступными и возможными силами.

«Этот мост был стратегически важным». На берегу Западной Двины прошла реконструкция боя за освобождение Витебска

Петр Хомяков, заместитель командира военно-исторического клуба «Витязь» (Россия):
Мы, казанцы, реконструируем 334-ю стрелковую дивизию, которая формировалась у нас в Казани. За бои под Витебском она получила звание «Витебской дивизии». На 75-летие нам очень хотелось сюда приехать. Спасибо ребятам, нашим реконструкторам, друзьям-белорусам.

Символично и место, где провели реконструкцию. По ту сторону Двины гордо возвышается мемориальный комплекс в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков.

«Это тяжело, больно и трогательно»: в Могилёве почти 4000 человек реконструировали события Великой Отечественной войны

«Этот мост был стратегически важным». На берегу Западной Двины прошла реконструкция боя за освобождение Витебска

Люди в материале: Павел Рощин, Петр Хомяков
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Реконструкцию боя за освобождение Витебска смогли увидеть жители и гости этого города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Театральное...
 
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