|
«Этот мост был стратегически важным». На берегу Западной Двины прошла реконструкция боя за освобождение Витебска
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Реконструкцию боя за освобождение Витебска смогли увидеть жители и гости этого города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Театральное действие развернулось на берегу Западной Двины.
Около сотни реконструкторов из Беларуси и России и несколько тысяч зрителей перенеслись в июнь 1944-го. Точно был воссоздан исторический факт: старший сержант Федор Блохин с однополчанами вступил в схватку с фашистами и разминировал мост над Двиной. Сегодня переправа носит его имя.
Павел Рощин, председатель клуба военно-исторической реконструкции «Товарищи по оружию»:
Федор Блохин и его разведгруппа из инженерно-саперных войск прекрасно понимали, что этот мост – их первоочередная цель, которую стоило сохранить и спасти всеми доступными и возможными силами.
Петр Хомяков, заместитель командира военно-исторического клуба «Витязь» (Россия):
Символично и место, где провели реконструкцию. По ту сторону Двины гордо возвышается мемориальный комплекс в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Этот мост был стратегически важным». На берегу Западной Двины прошла реконструкция боя за освобождение Витебска
Новости Беларуси. Реконструкцию боя за освобождение Витебска смогли увидеть жители и гости этого города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Театральное...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)