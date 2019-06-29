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Томас Бах в Минске: «У меня очень особенные воспоминания об этом месте»

30.06.2019 11:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Участие в церемонии закрытия II Европейских игр примут много зарубежных гостей. Среди них главы ряда зарубежных государств, а также спортивные функционеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Литвинчук понесёт флаг Беларуси на церемонии закрытия II Европейских игр

Томас Бах в Минске: «У меня очень особенные воспоминания об этом месте»

Томас Бах в Минске: «У меня очень особенные воспоминания об этом месте»

Некоторые из них уже прибыли в белорусскую столицу. Так, утром 30 июня в Национальном аэропорту «Минск» встретили чартерный рейс из Японии. На борту самолета – глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. Все подробности – у корреспондента Ирины Петыш.

Томас Бах в Минске: «У меня очень особенные воспоминания об этом месте»

Томас Бах в Минске: «У меня очень особенные воспоминания об этом месте»

Ирина Петыш, СТВ:
В Национальный аэропорт «Минск» нас привел спортивный повод. В белорусскую столицу прилетел президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Это действительно важное событие для нашей страны и нашего спорта, потому что такой важный в мировом спорте человек посещает далеко не все крупные старты.

Нас самом деле, Томас Бах уже был в Минске, когда был действующим спортсменом. Сегодня состоялся его первый визит в нашу страну именно в статусе главы МОК.

Томас Бах в Минске: «У меня очень особенные воспоминания об этом месте»

Томас Бах, глава Международного олимпийского комитета:
Очень приятно быть здесь, в Минске. У меня очень особенные воспоминания об этом месте: когда-то именно здесь был мой первый юниорский чемпионат. Здорово вернуться сюда снова.

Белорусы успешны дома на II Европейских играх. Об этом говорит их положение в медальном зачете.

Томас Бах в Минске: «У меня очень особенные воспоминания об этом месте»

Сегодня, 30 июня, завершаются II Европейские игры. Томас Бах примет участие в церемонии закрытия мультифорума.

Николай Басков, IOWA и «J:Морс». Названы хедлайнеры церемонии закрытия II Европейских игр

 

Люди в материале: Томас Бах, Ирина Петыш
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Участие в церемонии закрытия II Европейских игр примут много зарубежных гостей. Среди них главы ряда зарубежных государств, а также спортивные...
 
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