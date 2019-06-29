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Томас Бах в Минске: «У меня очень особенные воспоминания об этом месте»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Участие в церемонии закрытия II Европейских игр примут много зарубежных гостей. Среди них главы ряда зарубежных государств, а также спортивные функционеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Некоторые из них уже прибыли в белорусскую столицу. Так, утром 30 июня в Национальном аэропорту «Минск» встретили чартерный рейс из Японии. На борту самолета – глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. Все подробности – у корреспондента Ирины Петыш.
Ирина Петыш, СТВ:
Нас самом деле, Томас Бах уже был в Минске, когда был действующим спортсменом. Сегодня состоялся его первый визит в нашу страну именно в статусе главы МОК.
Томас Бах, глава Международного олимпийского комитета:
Белорусы успешны дома на II Европейских играх. Об этом говорит их положение в медальном зачете.
Сегодня, 30 июня, завершаются II Европейские игры. Томас Бах примет участие в церемонии закрытия мультифорума.
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Новости Беларуси. Участие в церемонии закрытия II Европейских игр примут много зарубежных гостей. Среди них главы ряда зарубежных государств, а также спортивные...
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