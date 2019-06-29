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Мы – молодые!

30.06.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

29 июня на набережной городского озера г. Ивье состоялся праздник «Молодежь – будущее за нами!».

Тут было все: и фестиваль молодых талантов «Мы – молодые!», и концерт коллективов любительского творчества Щучинского района, и спортивное состязание «ВелоМолодежь-2019», и силовые конкурсы (перетягивание каната, автомобиля, подъем гири), и фестиваль красок «СОLOR FEST», и огненное фаер-шоу, и демонстрация аварийно-спасательной техники и оборудования Ивьевского РОЧС. Также на празднике работали площадки «Фейс-арт», торгово-выставочные и продовольственные павильоны, комплексно-игровой аттракцион «Волшебный город».

Завершился День молодежи  ночной танцевальной программой «Молодежь LIVE».

Мы – молодые!

Мы – молодые!

Мы – молодые!

Мы – молодые!

Мы – молодые!

Мы – молодые!

Мы – молодые!

Мы – молодые!

Мы – молодые!

Мы – молодые!

 
 
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29 июня на набережной городского озера г. Ивье состоялся праздник «Молодежь – будущее за нами!». Тут было все: и фестиваль молодых талантов «Мы – молодые!», и...
 
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