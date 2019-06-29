Источник материала: Ивьевский край

29 июня на набережной городского озера г. Ивье состоялся праздник «Молодежь – будущее за нами!».



Тут было все: и фестиваль молодых талантов «Мы – молодые!», и концерт коллективов любительского творчества Щучинского района, и спортивное состязание «ВелоМолодежь-2019», и силовые конкурсы (перетягивание каната, автомобиля, подъем гири), и фестиваль красок «СОLOR FEST», и огненное фаер-шоу, и демонстрация аварийно-спасательной техники и оборудования Ивьевского РОЧС. Также на празднике работали площадки «Фейс-арт», торгово-выставочные и продовольственные павильоны, комплексно-игровой аттракцион «Волшебный город».

Завершился День молодежи ночной танцевальной программой «Молодежь LIVE».







































