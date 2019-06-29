C Днем молодежи!

Источник материала: Ивьевский край

Дорогие юноши и девушки

Ивьевщины!

Примите искренние

поздравления

с прекрасным праздником

молодости - Днем молодежи!

День молодежи - праздник творчества и вдохновения, энергии и задора, познания и самоутверждения, любви и романтики.

На молодых граждан страны мы возлагаем большие надежды. Именно вам - сегодняшним старшеклассникам, студентам, молодым специалистам - решать, каким будет завтрашний день нашего района. Вам предстоит приумножать экономический и интеллектуальный потенциал всей Беларуси, сохранить ее уникальное историко-культурное и духовное наследие, заботиться о процветании своего края.

Очень важно, что уже сегодня вы занимаете активную жизненную позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, повышаете престиж района на олимпиадах, фестивалях, творческих конкурсах, принимаете участие в волонтерском и стройотрядовском движении.

Мы благодарим вас за активное участие в жизни города и района!

Пусть же прекрасные годы молодости дадут вам только положительной заряд энергии, подарят верных и преданных друзей. От всей души желаем вам прочно утвердиться в жизни, найти в ней свое призвание. Дерзайте, творите и побеждайте! Будьте успешны, счастливы и любимы!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.