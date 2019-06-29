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C Днем молодежи!

30.06.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Дорогие юноши и девушки
Ивьевщины!
Примите искренние
поздравления
с прекрасным праздником
молодости - Днем молодежи!

День молодежи - праздник творчества и вдохновения, энергии и задора, познания и самоутверждения, любви и романтики.
На молодых граждан страны мы возлагаем большие надежды. Именно вам - сегодняшним старшеклассникам, студентам, молодым специалистам - решать, каким будет завтрашний день нашего района. Вам предстоит приумножать экономический и интеллектуальный потенциал всей Беларуси, сохранить ее уникальное историко-культурное и духовное наследие, заботиться о процветании своего края.
Очень важно, что уже сегодня вы занимаете активную жизненную позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, повышаете престиж района на олимпиадах, фестивалях, творческих конкурсах, принимаете участие в волонтерском и стройотрядовском движении.
Мы благодарим вас за активное участие в жизни города и района!
Пусть же прекрасные годы молодости дадут вам только положительной заряд энергии, подарят верных и преданных друзей. От всей души желаем вам прочно утвердиться в жизни, найти в ней свое призвание. Дерзайте, творите и побеждайте! Будьте успешны, счастливы и любимы!

Районный исполнительный комитет.
Районный Совет депутатов.

 
 
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Дорогие юноши и девушки Ивьевщины!Примите искренние поздравления с прекрасным праздником молодости - Днем молодежи! День молодежи - праздник творчества и...
 
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