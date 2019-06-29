Лукашенко: Беларусь - страна абсолютно открытая









Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 30 июня на встрече с генеральным секретарем Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Зурабом Пололикашвили.





"Я не буду говорить о том, как развивается туристическая отрасль в Беларуси. Наверное, вам это рассказал министр, и он лучше знает. Но вы должны понимать главное - мы очень большое внимание уделяем этому направлению, - цитирует Лукашенко его пресс-служба - Беларусь - страна абсолютно открытая, и у нас есть что показать миру. Тот, кто интересуется другим климатом, изучает страны, всегда может быть хорошим гостем нашей Беларуси".