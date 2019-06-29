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Лукашенко: Беларусь - страна абсолютно открытая

30.06.2019 12:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь уделяет очень большое внимание развитию туристической отрасли.



Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 30 июня на встрече с генеральным секретарем Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Зурабом Пололикашвили.

"Я не буду говорить о том, как развивается туристическая отрасль в Беларуси. Наверное, вам это рассказал министр, и он лучше знает. Но вы должны понимать главное - мы очень большое внимание уделяем этому направлению, - цитирует Лукашенко его пресс-служба - Беларусь - страна абсолютно открытая, и у нас есть что показать миру. Тот, кто интересуется другим климатом, изучает страны, всегда может быть хорошим гостем нашей Беларуси".

 
 
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Беларусь уделяет очень большое внимание развитию туристической отрасли.
 
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