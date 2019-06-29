Виктор Лукашенко высказался о II Европейских играх





Фото: © Sputnik





Sputnik взял интервью у исполняющего обязанности первого вице-президента НОК Беларуси Виктора Лукашенко. II Европейские игры завершатся в Беларуси 30 июня. Накануне закрытиявзял интервью у исполняющего обязанности первого вице-президента НОК Беларуси Виктора Лукашенко.





"Вы знаете, мы очень серьезно к этому готовились, поэтому, конечно, ожидания были серьезными, мы очень довольны, что настолько хорошо получилось и выступить нашим спортсменам, и организовать это мероприятие. Все коллеги присутствующие, из европейских олимпийских комитетов, все высказались очень даже положительно по организации", - поделился он со Sputnik своим мнением о европейском празднике спорта, который проходил в белорусской столице.





Какой-то вид спорта, за который он переживал больше всего, Виктор Лукашенко выделить не может. "На любой вид соревнований приходишь – и полностью душой отдаешься этому", - признался и.о. первого вице-президента НОК.





Не хотел бы выделять Виктор Лукашенко и победы отдельных спортсменов.





"Честно, на каких соревнованиях был, где наши побеждали – там болел как простой болельщик, полностью, всей душой", - пояснил он.









Говоря о перспективах соревнований, он ответил:





"Зависит от многих обстоятельств, но я думаю, что то, что мы провели здесь и то, что было в Баку, очень сильно подстегнет интерес к спорту в целом, и к Европейским играм в частности".









Впрочем, отдельных видов спорта, как признался и.о. первого вице-президента НОК, в программе Европейских игр ему не хватило.





"К сожалению, не было водных видов спорта – это было бы очень интересно, это востребовано и у нас в стране, и в Европе. Да и другие где-то… Можно было бы некоторые добавить, где и мы успешны были, и другие команды неплохо выступают", - заявил он.





Встретиться с Виктором Лукашенко съемочной группе Sputnik удалось в рамках проведения Дня культуры и спортивных традиций России в главной фан-зоне у Дворца Спорта. Мероприятие прошло успешно и, более того, собрало тысячи людей – буквально яблоку было негде упасть.





"Мероприятия с участием России всегда отличаются масштабностью и хорошей организацией. Конечно, мы ожидали, что будет столько много людей. Программа всегда хорошая, поэтому да – наверное, ожидали", - отметил он.





Спросил Sputnik у Виктора Лукашенко и о готовящемся визите Путина, однако он отметил, что "к программе политической отношения не имею, поэтому здесь ничего не могу сказать".



