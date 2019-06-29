ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лев Марголин: Пока народ не начнет открыто выступать, Лукашенко будет считать, что все делает правильно

30.06.2019 12:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Из-за поставок некачественной российской нефти на белорусские НПЗ экспорт белорусских нефтепродуктов за рубеж за полгода сократился на 17%. В денежном выражении Беларусь потеряла 431 миллион долларов по сравнению с таким же периодом в прошлом году.

Лев Марголин: Пока народ не начнет открыто выступать, Лукашенко будет считать, что все делает правильно
Фото: president.gov.by
«Белнефтехим» вынужден был признать, что белорусские НПЗ оказались в крайне сложной финансовой ситуации. Из-за этого предприятиям нефтехимического комплекса пришлось пересмотреть производственные планы и снизить загрузку, привлечь дополнительные кредиты и приостановить социальные программы.

Кроме того, за первые пять месяцев года потери Беларуси от налогового маневра за пять месяцев составили около $130 миллионов.


К каким последствиям в экономике страны это может привести? На вопросы Charter97.org отвечает экономист Лев Марголин.

- Суммарные потери на нефти в 560 миллионов за полгода – это много или мало для белорусского бюджета?

- Эта цифра огромная для белорусского бюджета – если она в самом деле соответствует действительности. В части потерь от налогового маневра – это, скорее всего, действительно так. А вот что касается потерь от «грязной» нефти, то я думаю, что это немножко завышенные цифры.

Но в целом – цифра большая. Если учитывать, что ВВП Беларуси составляет около 60 миллиардов долларов, то получается, что потери составили целый процент от ВВП.

Хотя, повторюсь, я думаю, что белорусская сторона завышает цифры потерь от «грязной» нефти. Я понимаю желание белорусских властей насчитать побольше. Мне это напоминает поведение зубного врача Шпака из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»: как он вначале говорил «портсигар золотой отечественный», а потом уже «два портсигара» – и так далее.

- Будет ли цифры нефтяных потерь для Беларуси расти?

- Безусловно, они будут расти.

Здесь многое зависит от подхода. Мы считаем, что это потери. А россияне так не считают. «Мы просто будем продавать вам нефть по мировым ценам. Вы ведь независимое государство – вот покупайте и перерабатывайте», - таков их посыл.

Здесь проблема в другом. Лукашенко будет, вспоминая о «братской дружбе» и «окопах, в которых вместе воевали», будет добиваться, чтобы Россия компенсировала повышение стоимости нефти.

Но, по большому счету, проблема в другом. Проблема в том, что наши НПЗ постоянно «реконструируются», «модернизируются» – но так и не достигли уровня европейских производств. Это означает, что выход светлых нефтепродуктов ниже и каждая их тонна стоит дороже, а прибыль от ее продажи становится меньше. И может даже наступить такой момент, когда прибыли от нефтепереработки не будет вообще. А если еще учесть, что этой прибылью надо перекрывать и то, что не добирается на внутреннем рынке, то ситуация становится достаточно напряженной.

Ну а позиция России предельно проста: хотите внутрироссийские цены – делайте внутрироссийским все остальное.

Позиция РФ в этот раз достаточно жесткая. Что говорить о нежелании компенсировать налоговый маневр, если уже даже практически согласованный кредит в 600 миллионов долларов не выдают под предлогом того, что в ответ нужны какие-то «интеграционные процессы».

- Приведет ли это к росту цен на топливо – как для населения, так и для промышленных предприятий, покупающих продукцию «Белнефтехима»?

- Думаю, что да. Как ни крути – цены на топливо и в ближайших к нам странах Европы, и в Украине выше, чем у нас.

И у нас они уже растут – и этот процесс продолжится: понемногу, с перерывами, с откатами на одну копейку назад. Но расти они будут однозначно. Потому что при нынешних условиях не может стоит автомобильное топливо меньше, чем евро за литр. А у нас оно пока еще стоит значительно дешевле.

Здесь единственный ограничитель – это реакция народа. Ведь у нас не только цены на бензин ниже европейских, но и благосостояние значительно ниже европейского. Если цены на топливо ниже в два раза – то благосостояние ниже в 5-6 раз, а то и в 10.

Поэтому власти будут оглядываться только на то, чтобы не произошло каких-то волнений. Будут действовать, как сапер на минном поле: медленно, осторожно, шаг за шагом.


- Некоторые аналитики отмечают: белорусские власти делали ставку на нефть и нефтепродукты в течение 25 лет – и в один момент, в течение полугода, вылетела целая стая «черных лебедей». Почему закончился «нефтяной эмират» Лукашенко?

- Это действительно так и произошло. Белорусские власти смогли с середины 1990-х годов «присосаться» к нефтяной кислородной подушке. В разные годы она действовала по-разному: одно время Россия сама была на подсосе, когда цены на нефть были низкими и там произошел дефолт 1998 года.

Но в 2000-х нефть уверенно росла в цене и создавалось впечатление, что так будет всегда. А наша власть, и в первую очередь Лукашенко, не делают ничего, пока им ситуация не выкрутит руки.

Для Лукашенко есть только одно мерило необходимости: пока народ не начнет открыто выступать, он считает, что все делает правильно. Подумаешь, не дала Россия 600 миллионов долларов – возьмем у Китая, возьмем на внутреннем рынке. Или на внешнем рынке – пусть даже под 9% годовых. Но ничего – переживем как-нибудь.

А вот если начнут возникать внутренние протесты – а пока их мало и они носят локальный характер, как в Бресте – до тех пор не будет никаких реформ. А пока не будет реформ – не будет и дешевых заимствований (например, у МВФ).

- Вы упомянули о неполученном кредите от РФ в 600 миллионов долларов. Насколько осложнит финансовую ситуацию этот отказ – с учетом еще и нефтяных потерь?

- Осложнит, но, думаю, что некритично. Насколько это действительно скажется – мы увидим в конце года, когда посмотрим на уровень золотовалютных резервов Беларуси. Если они уменьшатся – значит, вопрос решить не удалось и пришлось залезать в ЗВР.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за поставок некачественной российской нефти на белорусские НПЗ экспорт белорусских нефтепродуктов за рубеж за полгода сократился на 17%. В денежном выражении...
 
Новости дня
Новости разные
 
Путин приехал в Минск на закрытие II Европейских игр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика