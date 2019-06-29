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"Мы еще никому ничего не должны": в РФ прокомментировали долг перед Советом Европы

30.06.2019 11:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российские власти не спешат гасить свой долг перед Советом Европы, несмотря на наличие политического решения по этому поводу.

Об этом заявил заместитель министра финансов России Сергей Сторчак, слова которого приводит Коммерсант.

Сторчак сообщил, что несмотря на возобновления участия России в ПАСЕ в среду, правительство еще не составило график просроченных платежей РФ в бюджет Совета Европы. По словам замминистра, сейчас есть только политическое решение, а документы не оформлены.

"Мы никому еще ничего не должны. Мы будем должны, когда будет подписан документ — протокол, меморандум — вот тогда возникают обязательства. А из-за того, что сейчас на политическом уровне обсудили этот вопрос и установили сумму платежей, это еще ничего не значит", — заявил Сторчак.


Когда планируется оформить документы, необходимые для выплат, чиновник не сообщил.

Как известно, Россия должна была погасить задолженность до 30 июня, в противном случае у Комитета министров Совета Европы возникает право начать новую санкционную процедуру против должника (1 июля длительность просрочки платежей со стороны РФ превысит 2 года). Однако Сергей Сторчак подчеркнул, что о погашении задолженности до 30 июня "речь не идет".

 
 
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Российские власти не спешат гасить свой долг перед Советом Европы, несмотря на наличие политического решения по этому поводу.
 
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