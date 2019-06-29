"Мы еще никому ничего не должны": в РФ прокомментировали долг перед Советом Европы

Коммерсант . Об этом заявил заместитель министра финансов России Сергей Сторчак, слова которого приводит





Сторчак сообщил, что несмотря на возобновления участия России в ПАСЕ в среду, правительство еще не составило график просроченных платежей РФ в бюджет Совета Европы. По словам замминистра, сейчас есть только политическое решение, а документы не оформлены.





"Мы никому еще ничего не должны. Мы будем должны, когда будет подписан документ — протокол, меморандум — вот тогда возникают обязательства. А из-за того, что сейчас на политическом уровне обсудили этот вопрос и установили сумму платежей, это еще ничего не значит", — заявил Сторчак.









Когда планируется оформить документы, необходимые для выплат, чиновник не сообщил.





Как известно, Россия должна была погасить задолженность до 30 июня, в противном случае у Комитета министров Совета Европы возникает право начать новую санкционную процедуру против должника (1 июля длительность просрочки платежей со стороны РФ превысит 2 года). Однако Сергей Сторчак подчеркнул, что о погашении задолженности до 30 июня "речь не идет".