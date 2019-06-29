В Тбилиси прошел 10 день протестов: требуют отставки главы МВД

Об этом сообщаетсо ссылкой на агентство

Масштабным маршем демонстранты решили отметить десятый день протестов.

Фото: Netgazeti





К общественным активистам присоединились партия "Европейская Грузия", а также оппозиционное объединение "Сила в единстве", в которое входят основанное Саакашвили "Единое национальное движение" и еще десять партий.





Протестующие несли флаги Грузии, Украины, Литвы, Евросоюза и США, различные баннеры с призывами к отставке Гахарии.





У многих в руках были плакаты с окровавленным глазом и надписью "Уходи" - так манифестанты напоминают о жестоком разгоне первой акции в ночь на 21 июня, когда несколько людей потеряли зрение. На некоторых манифестантах были белые футболки с надписями красным цветом "Гахария, уходи!".





Митингующие также развернули большой баннер с призывом к Гахарии уйти с должности.