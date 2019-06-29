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В Тбилиси прошел 10 день протестов: требуют отставки главы МВД
Источник материала: Партизан
Несколько тысяч человек в субботу вечером приняли участие в протестной ходе "Марш свободы" в центре Тбилиси, требуя отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии.
Об этом сообщает
Масштабным маршем демонстранты решили отметить десятый день протестов.
Фото: Netgazeti
К общественным активистам присоединились партия "Европейская Грузия", а также оппозиционное объединение "Сила в единстве", в которое входят основанное Саакашвили "Единое национальное движение" и еще десять партий.
Протестующие несли флаги Грузии, Украины, Литвы, Евросоюза и США, различные баннеры с призывами к отставке Гахарии.
У многих в руках были плакаты с окровавленным глазом и надписью "Уходи" - так манифестанты напоминают о жестоком разгоне первой акции в ночь на 21 июня, когда несколько людей потеряли зрение. На некоторых манифестантах были белые футболки с надписями красным цветом "Гахария, уходи!".
Митингующие также развернули большой баннер с призывом к Гахарии уйти с должности.
Напомним, грузинские власти постепенно выполняет требования митингующих. В частности, из-под стражи освободили задержанных на акции 20-21 июня.
Также ранее были выполнены требования об отставке председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе и проведения следующих выборов в парламент по пропорциональной системе.
В беспорядках 20-21 июня возле парламента Грузии пострадали 240 человек, в том числе 80 стражей порядка. Полиция разгоняла людей с помощью слезоточивого газа и стреляла резиновыми пулями.
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Несколько тысяч человек в субботу вечером приняли участие в протестной ходе "Марш свободы" в центре Тбилиси, требуя отставки министра внутренних дел Грузии...
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