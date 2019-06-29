Трамп стал первым президентом США, который ступил на территорию КНДР

Оба лидера тепло пожали друг другу руки и выразили надежду на мир. Это уже третья встреча между двумя лидерами примерно за год. Она дает надежду на восстановление ядерных переговоров, которые зашли в тупик.

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Трамп с Кимом прошли несколько шагов по территории Северной Кореи — таким образом Трамп стал первым президентом США, который ступил на территории этой закрытой страны.

Трамп сказал, что это случилось по приглашению Кима, назвав сегодня "великим днем ​​для всего мира". Ким сказал, что будет большой честью, если Трамп посетит столицу КНДР Пхеньян.





После этого оба лидера вернулись назад на территорию Южной Кореи, где у них начались переговоры.





Трамп прибыл в Южную Корею поздно вечером в субботу для переговоров с президентом Мун Чжэ Ином после участия в саммите "Большой двадцатки" в Японии. Во время визита Трамп сделал неожиданное предложение Киму встретиться - и лидер КНДР принял его.