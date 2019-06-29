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Трамп стал первым президентом США, который ступил на территорию КНДР
Источник материала: Партизан
Президент США Дональд Трамп встретился в воскресенье с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на территории демилитаризованной зоны между Северной и Южной Кореями.
Об этом сообщает
Оба лидера тепло пожали друг другу руки и выразили надежду на мир. Это уже третья встреча между двумя лидерами примерно за год. Она дает надежду на восстановление ядерных переговоров, которые зашли в тупик.
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Фото: Reuters
Трамп пересек демаркационную линию, которая на протяжении многих лет символизировала напряженную границу времен "холодной войны".
Трамп с Кимом прошли несколько шагов по территории Северной Кореи — таким образом Трамп стал первым президентом США, который ступил на территории этой закрытой страны.
Трамп сказал, что это случилось по приглашению Кима, назвав сегодня "великим днем для всего мира". Ким сказал, что будет большой честью, если Трамп посетит столицу КНДР Пхеньян.
После этого оба лидера вернулись назад на территорию Южной Кореи, где у них начались переговоры.
Трамп прибыл в Южную Корею поздно вечером в субботу для переговоров с президентом Мун Чжэ Ином после участия в саммите "Большой двадцатки" в Японии. Во время визита Трамп сделал неожиданное предложение Киму встретиться - и лидер КНДР принял его.
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Президент США Дональд Трамп встретился в воскресенье с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на территории демилитаризованной зоны между Северной и Южной Кореями.
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