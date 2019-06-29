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Как выглядел «День России» на европейских играх

30.06.2019 12:44 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера, 29 июня, в центре Минска – около Дворца Спорта – громко отмечали «День России». Видимо, чтобы придать событию размах, на праздник позвали того самого рэпера Тимати с бесплатным концертом. Ну, а еще был баянист, беларуские «трансформеры», таблички с надписями «Россия в моем сердце» и, конечно, символ II Европейских игр в Беларуси – Лёсик. Впрочем, смотрите сами, как это было. 

К слову, сегодня, 30 июня, в Минске Европейские игры будут закрывать – ради такого события в город приехал президент России Владимир Путин. 

Как прошел День России в Минске 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера, 29 июня, в центре Минска – около Дворца Спорта – громко отмечали «День России». Видимо, чтобы придать событию размах, на праздник позвали того самого рэпера...
 
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