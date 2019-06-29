Как выглядел «День России» на европейских играх

Источник материала: KYKY

Вчера, 29 июня, в центре Минска – около Дворца Спорта – громко отмечали «День России». Видимо, чтобы придать событию размах, на праздник позвали того самого рэпера Тимати с бесплатным концертом. Ну, а еще был баянист, беларуские «трансформеры», таблички с надписями «Россия в моем сердце» и, конечно, символ II Европейских игр в Беларуси – Лёсик. Впрочем, смотрите сами, как это было.



К слову, сегодня, 30 июня, в Минске Европейские игры будут закрывать – ради такого события в город приехал президент России Владимир Путин.

Как прошел День России в Минске