Трамп встретился с Ким Чен Ыном

Источник материала: Ежедневник





Перед встречей, на которую, согласно ранее обнародованному регламенту, отводилось не более 15 минут, Трамп и президент Южной Кореи более часа провели в ожидании главы КНДР.

В Пханмунджоме, в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей, началась встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа, сообщает CNN. При встрече лидеры двух стран пожали друг другу руки.

Трамп также символически пересек демаркационную линию и в сопровождении Ким Чен Ына ступил на землю Северной Кореи, став первым действующим президентом США, который побывал на территории этой страны. «Это исторический момент», - заявил лидер КНДР, комментируя действия Трампа.

«Переступить эту черту было большой честью», - отметил Трамп. Президент США также пригласил Ким Чен Ына посетить Белый дом.

После этого Трамп и Ким Чен Ын вернулись вместе на территорию Южной Кореи и направились для переговоров в Дом свободы - четырехэтажное административное здание, часто используемое для межкорейских встреч. Дональд Трамп в сопровождении президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина прибыл на место встречи более чем за час до приезда лидера КНДР. Президенты успели осмотреть позиции южнокорейских и американских военных и пообщаться с журналистами.

Трамп заявил представителям прессы, что с тех пор, как состоялась его первая встреча с Ким Чен Ыном, многого удалось достичь и демилитаризованная зона на границе двух стран стала гораздо более мирным местом, чем ранее, пишет РБК.

«Это совершенно другой мир. И я опять это говорю для людей, которые продолжают утверждать, что ничего не было достигнуто. Так много было сделано», - заявил Трамп перед встречей.