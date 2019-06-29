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Лукашенко обсудил с Бахом развитие сотрудничества Беларуси с МОК
Источник материала: Интерфакс
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом обсудил дальнейшее развитие сотрудничества Беларуси с МОК по линии олимпийского движения, сообщили в пресс-службе главы государства.
"Планируется, что Томас Бах вечером будет присутствовать на церемонии закрытия II Европейских игр", - говорится в сообщении.
Бах на встрече с Лукашенко рассказал, что впервые посетил Минск 50 лет назад в качестве действующего спортсмена и с тех пор это его первый визит в Беларусь. "У меня сохранились очень хорошие воспоминания с тех пор", - сказал он.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом обсудил дальнейшее развитие сотрудничества...
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