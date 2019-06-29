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Глава МОК Томас Бах отмечает хорошие результаты белорусских спортсменов на II Европейских играх

30.06.2019 12:24 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах прибыл с визитом в Минс, чтобы посетить соревнования и церемонию закрытия II Европейских игр, сообщили в пресс-службе НОК Белеруси.

"Я очень рад прилететь в Беларусь, потому что у меня остались самые приятные впечатления после того, как много лет назад я принимал участие в своем первом юношеском чемпионате мира. Мы наблюдали за проведением Европейских игр, и я знаю, что белорусские атлеты показывают очень хорошие результаты и занимают высокое место в общемедальном зачете", - сказал Бах.

Он полагает, что вся Беларусь рада не только организации Игр, но и будет довольна итогом выступлений своих спортсменов. "Я с нетерпением жду посещения некоторых спортивных мероприятий", - добавил глава МОК.

В частности, он планирует принять участие в соревнованиях по спортивной гимнастике, борьбе и каратэ, а также в церемонии закрытия Игр.

Это второй визит главы МОК в истории суверенной Беларуси после визита Хуана Антонио Самаранча в апреле 1992 года.

II Европейские игры походят в белорусской столице с 21 по 30 июня 2019 года. На мультиспортивном форуме выступает более 4000 спортсменов из 50 стран Европы.

 
 
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Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах прибыл с визитом в Минс, чтобы посетить соревнования и церемонию закрытия II Европейских игр, сообщили в...
 
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