ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко намерен повышать уровень отношений с Японией в инвестиционной сфере

30.06.2019 11:51 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за укрепление белорусско-японских отношений, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за повышение уровня отношений Беларуси с Японией, особенно в инвестиционной сфере. Об этом он заявил 30 июня на встрече с Министром по вопросам восстановления Японии, Министром по координации комплексной политики по преодолению последствий аварии на АЭС в Фукусиме Хиромити Ватанабэ", - говорится в сообщении.

Авария на АЭС Фукусима-1 — крупная радиационная авария, начавшаяся 11 марта 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами. В декабре 2013 года АЭС была официально закрыта. На территории станции продолжаются работы по ликвидации последствий аварии. По оценке японских инженеров-ядерщиков, приведение объекта в стабильное, безопасное состояние может потребовать до 40 лет.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за укрепление белорусско-японских отношений, сообщили в пресс-службе главы государства.
 
Новости дня
Новости разные
 
Россия досрочно выиграла общий зачет II Европейских игр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика