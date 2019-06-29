Лукашенко намерен повышать уровень отношений с Японией в инвестиционной сфере

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за укрепление белорусско-японских отношений, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за повышение уровня отношений Беларуси с Японией, особенно в инвестиционной сфере. Об этом он заявил 30 июня на встрече с Министром по вопросам восстановления Японии, Министром по координации комплексной политики по преодолению последствий аварии на АЭС в Фукусиме Хиромити Ватанабэ", - говорится в сообщении.

Авария на АЭС Фукусима-1 — крупная радиационная авария, начавшаяся 11 марта 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами. В декабре 2013 года АЭС была официально закрыта. На территории станции продолжаются работы по ликвидации последствий аварии. По оценке японских инженеров-ядерщиков, приведение объекта в стабильное, безопасное состояние может потребовать до 40 лет.