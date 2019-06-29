Россия досрочно выиграла общий зачет II Европейских игр

Источник материала: Интерфакс

Сборная России обеспечила себе итоговое первое место в медальном зачете проходящих в Минске Европейских игр.

Утром в воскресенье, заключительный соревновательный день Игр, идущая второй в общем зачете Беларусь лишилась шансов догнать россиян по числу золотых медалей.

Сейчас в активе сборной России 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых медалей. У Беларуси 22 золотые, 14 серебряных, 25 бронзовых.

Россия победила и по общему числу медалей - 93. На втором месте находится Беларусь (61), на третьем - Украина (37).

Европейские игры проходят с 21 по 30 июня, в соревнованиях принимают участие спортсмены из 50 стран.