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Беларусь уделяет большое внимание развитию туристической отрасли – Лукашенко

30.06.2019 11:20 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Зурабом Пололикашвили заявил, что Беларусь уделяет очень большое внимание развитию туристической отрасли, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Я не буду говорить о том, как развивается туристическая отрасль в Беларуси. Наверное, вам это рассказал министр, и он лучше знает. Но вы должны понимать главное - мы очень большое внимание уделяем этому направлению, - сказал Лукашенко.

Он отметил, что Беларусь - страна абсолютно открытая, "и у нас есть что показать миру. Тот, кто интересуется другим климатом, изучает страны, всегда может быть хорошим гостем нашей Беларуси".

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Зурабом Пололикашвили заявил, что Беларусь...
 
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