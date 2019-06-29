Беларусь уделяет большое внимание развитию туристической отрасли – Лукашенко

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Зурабом Пололикашвили заявил, что Беларусь уделяет очень большое внимание развитию туристической отрасли, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Я не буду говорить о том, как развивается туристическая отрасль в Беларуси. Наверное, вам это рассказал министр, и он лучше знает. Но вы должны понимать главное - мы очень большое внимание уделяем этому направлению, - сказал Лукашенко.

Он отметил, что Беларусь - страна абсолютно открытая, "и у нас есть что показать миру. Тот, кто интересуется другим климатом, изучает страны, всегда может быть хорошим гостем нашей Беларуси".