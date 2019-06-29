Лукашенко поздравил боксера Дмитрия Асанова с золотом II Европейских игр

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по боксу Дмитрия Асанова с завоеванием золота II Европейских игр, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Твои бойцовские качества и грамотно выстроенная стратегия боя привели к этой победе. Мы верили, что талант и уверенность в своих силах, умноженные на работоспособность и целеустремленность, дадут результат. Молодец!" - говорится в поздравлении.

Лукашенко отметил, что эта награда была долгожданной для любителей бокса и всех белорусских болельщиков.