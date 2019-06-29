ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 1 июля из-за жары

30.06.2019 11:06 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Жара до +34 градусов ожидается в Беларуси в первый день июля, в связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в Белгидромете.

"1 июля (понедельник) на большей части территории республики максимальная температура воздуха достигнет +30 +34. По Минску: 1 июля максимальная температура воздуха достигнет +30", -  говорится в сообщении.

В понедельник, 1 июля, ночью сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, днем с Западной Европы переместится малоактивный атмосферный фронт и очень теплая воздушная масса. Ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах республики возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +14 - +21°С, максимальная днем +27 - +34°С.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жара до +34 градусов ожидается в Беларуси в первый день июля, в связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в Белгидромете. "1 июля (понедельник) на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Путин прилетел в Минск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика