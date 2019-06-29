Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 1 июля из-за жары

Источник материала: Интерфакс

Жара до +34 градусов ожидается в Беларуси в первый день июля, в связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в Белгидромете.

"1 июля (понедельник) на большей части территории республики максимальная температура воздуха достигнет +30 +34. По Минску: 1 июля максимальная температура воздуха достигнет +30", - говорится в сообщении.

В понедельник, 1 июля, ночью сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, днем с Западной Европы переместится малоактивный атмосферный фронт и очень теплая воздушная масса. Ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах республики возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +14 - +21°С, максимальная днем +27 - +34°С.