Путин прилетел в Минск

Источник материала: Интерфакс

Президент России Владимир Путин в воскресенье прибыл в Минск, где посетит закрытие II Европейских игр.

На эту церемонию российского лидера 25 июня пригласил президент Беларуси Александр Лукашенко.

В Минск Путин прилетел из Братска, где в ночь на воскресенье после возвращения из Японии с саммита G20 провел совещание по ситуации с наводнениями в Иркутской области.

Путин встречался с Лукашенко две недели назад в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Тогда пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что главы государств подтвердили намерение провести двустороннюю встречу в ближайшее время.

28 июня Лукашенко принимал в Минске президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который также побывает на церемонии закрытия Европейских игр.

Лукашенко не исключил возможности трехсторонней встречи лидеров России, Беларуси и Таджикистана.

II Европейские игры начались в столице Беларуси 21 июня. В них принимают участие около 3,6 тыс. спортсменов. Всего в активе лидирующей в общекомандном зачете российской сборной 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых наград. Второе место занимает команда Беларуси (22-14-25), третье - сборная Италии (11-13-11).

На открытии Европейских игр Россию представлял премьер-министр Дмитрий Медведев.