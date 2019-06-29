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Генассамблея ЮНВТО в 2023 году может пройти в Минске

30.06.2019 10:51 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили предложил в 2023 году провести в Минске Генеральную ассамблею ЮНВТО и в ходе нее обсудить наиболее актуальные проблемы развития туризма в мире, сообщили в пресс-службе Минспорта Беларуси.

"Генсек ЮНВТО не случайно прилетел в Республику Беларусь во время Европейских игр, поскольку крупные спортивные мероприятия всегда привлекают большое количество туристов", - говорится в сообщении по итоге встречи Пололикашвили с министром спорта и туризма Беларуси Сергеем Ковальчуком в Минске. 

Пололикашвили интересно оценить этот мультиспортивный проект, так как ЮНВТО планирует в ближайшее время активнее пропагандировать именно спортивный туризм. 

"С этой целью уже рассматриваются предложения и проекты, в которых могут быть задействованы международные спортивные организации, отдельные клубы и выдающиеся спортсмены", - отметили в пресс-службе министерства.  

Пололикашвили предложил, чтобы после окончания Игр белорусская сторона подготовила презентацию о том, как Европейские игры повлияли на приток иностранных гостей и выступила на одном из международных мероприятий под эгидой ЮНВТО. 

Он также отметил, что Всемирная туристская организация планирует объявить 2020 год Годом агроэкотуризма, и накопленный Беларусью опыт по развитию данного сегмента мог бы быть полезен и другим странам. 

Следующее направление, которое активно продвигает ЮНВТО – это стимулирование деловой активности людей не только в столицах, но и в регионах. 

По мнению Зураба Пололикашвили, это способствует созданию рабочих мест, продвижению туристских дестинаций, развитию инфраструктуры. 

"У Беларуси выгодное географическое положение. У вас самобытная история и культура, гостеприимные люди, хорошо развитая инфраструктура. Важно сосредоточить усилия на продвижении туристического потенциала страны",- подчеркнул Генеральный секретарь ЮНВТО. 

 

 

 

 

 

 

 

Министр спорта и туризма Беларуси встретился с Генеральным секретарем Всемирной туристской организации

29 июня 2019Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук встретился с

Сергей Ковальчук проинформировал гостя о мерах, которые в последнее время приняты руководством Беларуси по развитию туризма. 

В частности, о введении 30-дневного безвизового пребывания иностранцев в Беларуси, внесении изменений в законодательную базу, проведении маркетинговых мероприятий, направленных на продвижение на мировом рынке туристического потенциала Беларуси. 

Министр подчеркнул, что в практической деятельности учитывались рекомендации и опыт специалистов ЮНВТО, с которыми давно установлены полезные рабочие контакты. 

Вместе с тем Сергей Ковальчук отметил, что поле деятельности для дальнейшего наращивания усилий в сфере туризма у Беларуси огромное. 

«Мы активно развиваем спортивный, медицинский, деловой, агроэкотуризм. Иностранцы все чаще приезжают в страну, чтобы познакомиться с ее историей, культурой, традициями. Тем не менее этого недостаточно. И советы экспертов ЮНВТО были бы для нас весьма полезны»,- сказал министр. 

Господин Пололикашвили отметил, что первые впечатления о Беларуси у него самые благоприятные. Еще из иллюминатора самолета он наблюдал, какая Беларусь зеленая, а ЮНВТО как раз активно поддерживает и пропагандирует экологический туризм. 

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили предложил в 2023 году провести в Минске Генеральную ассамблею ЮНВТО и в ходе нее...
 
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