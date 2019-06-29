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Игорь Петришенко: Атмосфера Европейских игр привела гостей Беларуси в восторг. ЭКСКЛЮЗИВ
30.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Во время II Европейских игр Минск посетили многочисленные делегации высокого уровня. Политики и чиновники не только обсудили рабочие моменты, но и смогли оценить масштаб спортивного праздника. Белорусская столица радушно встретила и участников соревнований, и болельщиков. О размахе II Европейских игр программе
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О размахе II Европейских игр программе «Евразия. Дословно» на телеканале «МИР 24» рассказал заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.
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