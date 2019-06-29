ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Игорь Петришенко: Атмосфера Европейских игр привела гостей Беларуси в восторг. ЭКСКЛЮЗИВ

30.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Во время II Европейских игр Минск посетили многочисленные делегации высокого уровня. Политики и чиновники не только обсудили рабочие моменты, но и смогли оценить масштаб спортивного праздника. Белорусская столица радушно встретила и участников соревнований, и болельщиков. О размахе II Европейских игр программе «Евразия. Дословно» на телеканале «МИР 24» рассказал заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 82
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О размахе II Европейских игр программе «Евразия. Дословно» на телеканале «МИР 24» рассказал заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Чтобы не было проблем на границе. Минюст рассказал, как проверить долги перед выездом из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика