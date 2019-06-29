Велогонщица Татьяна Шаракова завоевала золото II Европейских игр

Источник материала: Tut.by

Велогонщица Татьяна Шаракова выиграла золотую медаль II Европейских игр в индивидуальной гонке преследования на треке.

В финале она показала время 3.32.045, на 5.443 секунды опередив итальянку Марту Кавалли.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Для Шараковой эта медаль стала второй на Европейских играх. 22 июня она принесла Беларуси одну из первых наград соревнований - бронзу в женской групповой гонке на шоссе.

Всего белорусские велогонщики завоевали на Европейских играх пять наград: два золота и три бронзы. Это число может возрасти, если на подиум поднимется Роман Тишков, который после двух из четырех видов омниума занимает пятое промежуточное место.



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