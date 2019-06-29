Ученые изучили, что люди испытывают перед смертью

Источник материала: Tut.by

Около 10 процентов людей, принявших участие в исследовании группы ученых из Дании, Германии и Норвегии, ощущали «мистические предсмертные переживания». Об это сообщает MedicalXpress .



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В новом исследовании были проанализированы 1034 участника из 35 стран. Их нашли через онлайн-платформу, чтобы устранить предвзятость выбора.

Эти «предсмертные» ощущения испытали как люди, которым не грозила смертельная опасность, так и те, кто пережил действительно опасные для жизни ситуации, такие как сердечный приступ, автомобильная авария, утопление или боевые действия.

Опыт, о котором чаще всего сообщали участники исследования, включал: ненормальное восприятие времени (87%), исключительную скорость мысли (65%), очень яркие чувства (63%) и чувство отделенности от своего тела или нахождения вне его (53%).

Исследовательская группа по разному описывал «чувство полного покоя», когда их «отделяющаяся от тела душа» слышала пение ангелов, осознавала, что она находится вне тела, видела, как их жизнь пролетает перед ними, и находилась в темном туннеле с ярким светом в конце. Другие говорили о том, что ощущали рядом присутствие другого человека или демона, сидящего на груди, пока они были парализованы и не могли двигаться. 73% участников исследования сообщили, что это был неприятный опыт.

Основываясь на данных предыдущих исследований, ученые обнаружили связь между «предсмертными ощущениями» и быстрым движением глаз во время быстрой фазы сна. Они считают, что природа «предсмертных ощущений» может быть той же, что и у сонного паралича — переходного состояния между бодрствованием и сном, которое часто сопровождается жуткими и необычно сильными галлюцинациями.